Eş durumu atama sonuçları ne zaman açıklanacak, öğretmenlerin eş durumu atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? Öğretmenlerin eş durumu tayin başvuru sonuçları nereden öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alan öğretmenler 30 Eylül 2024 itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları şartıyla farklı illerde görev yapan eşleriyle aynı şehirde ikamet edebilmek için arama başvurusu yaptı. Başvurular geride kalırken öğretmenlerin eş durumu tayin başvuru sonuçları açıklandı mı, eş durumu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularına yanıt aranmaya başlandı.

Eş durumu atama sonuçları açıklandı mı?

2024 yılı takvimine göre, eş durumu atama başvuru süreci 15 Ağustos'ta sona erecek.

Öğretmenlerin atama işlemleri 22 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Atama sonuçları "personel.meb.gov.tr" adresinden duyurulacak. Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 23 Ağustos 2024 tarihinden itibaren yapılacak.