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Erzurumluların vazgeçilmez lezzeti tandır ekmeği! 'Şehir ekmeğini yiyemiyoruz'

08.05.2025 - 09:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ERZURUM (İHA) -

Erzurumluların vazgeçilmez lezzeti tandır ekmeği! 'Şehir ekmeğini yiyemiyoruz'

Erzurum'un Olur ilçesi Ormanağzı köyünde yüzyıllardan beridir devam eden tandırda ekmek pişirme geleneği lezzeti de beraberinde getiriyor. Ormanağzı köyü sakinleri kendi tarlalarında ektikleri ata tohumundan yine kendi imkanları ile yaptıkları un ile ekmek yapıyor. Tandır ve odun ateşinde pişirilen ekmekler uzun süre saklanabiliyor. Gülistan Kurt, "Tandırda pişen ekmeklerin ortasını deliyoruz, böylece daha iyi pişmesini sağlıyoruz. Her tandırda 15-20 günlük ekmeğimizi pişiriyoruz. Bu ekmekler fırın ekmeklerine göre çok daha lezzetli ve uzun süre taze kalıyor" dedi.

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