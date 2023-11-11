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"Erzurumlu Hacı Dönerci" lakaplı dönerci Atatürk'e hakaretten gözaltına alındı

Erzurum'da hizmet veren döner işletmesinin sahibi Mustafa Atmaca, sosyal medyada Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

11.11.2023 - 13:51 | | Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)
"Erzurumlu Hacı Dönerci" lakaplı dönerci Atatürk'e hakaretten gözaltına alındı

Erzurum'da faaliyet gösteren dönerci dükkanın sahibi olan Mustafa Atmaca, 'Hacı'nın yağ akımı' adı altında ‘Tiktok’ta açtığı 650 bin takipçisi bulunan sayfasında, canlı yayında bir takipçisiyle tartıştı. Mustafa Atmaca, tartışma sırasında "Sen gideceksin bizim toprağımız burası. Arabistan'a da savaşmaya gideriz. Bura da Yemen de Kudüs te bizim toprağımız. Siz İsrail'e gideceksiniz. Osmanlı kaybetmedi, laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti" ifadesini kullandı. Atmaca’ya sözleri nedeniyle takipçileri büyük tepki gösterdi.

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Bunun üzerine Mustafa Atmaca, Atatürk'e hakaret ettiği suçlamasıyla Erzurum Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Atmaca’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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    "Erzurumlu Hacı Dönerci" lakaplı dönerci Atatürk'e hakaretten gözaltına alındı

    "Erzurumlu Hacı Dönerci" lakaplı dönerci Atatürk'e hakaretten gözaltına alındı