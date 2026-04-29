Erzurum'da inşaat temel kazısı sırasında doğal gaz borusu patladı

Olay, saat 14.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Mumcu Caddesi’ndeki bir inşaatının temel kazımı sırasında iş makinesinin kovası doğal gaz borusunu kopardı. Borudan tazyikli halde çıkan gaz paniğe neden oldu. İhbar üzerine inşaat alanına doğal gaz dağıtım acil müdahale ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla ulaştıkları doğal gaz borusuna kelepçe takarak gaz sızıntısını engelledi.