Erzurum'da inşaat temel kazısı sırasında doğal gaz borusu patladı

29.04.2026 - 01:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)

Erzurum'da bir inşaatın temel kazısı sırasında iş makinesine takılan doğal gaz borusunda meydana gelen patlamanın ardından gaz sızıntısı yaşandı. Geniş bir alana yayılan gaz kokusu endişe yaratırken sızıntı, ekiplerin çalışmasıyla giderildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Mumcu Caddesi’ndeki bir inşaatının temel kazımı sırasında iş makinesinin kovası doğal gaz borusunu kopardı. Borudan tazyikli halde çıkan gaz paniğe neden oldu. İhbar üzerine inşaat alanına doğal gaz dağıtım acil müdahale ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla ulaştıkları doğal gaz borusuna kelepçe takarak gaz sızıntısını engelledi.

Parasını ödedikleri tapuları 23 yıldır alamıyorlar
#Gündem

Parasını ödedikleri tapuları 23 yıldır alamıyorlar

Yol kenarındaki manav tezgahı alev topuna döndü
#Gündem

Yol kenarındaki manav tezgahı alev topuna döndü