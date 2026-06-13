Erzurumlu tostçu totem yaptı! Milli takım final oynarsa bedava dağıtacak

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Milli takımın final oynaması durumunda dükkanını bir gün boyunca kapatmayacağını ve dev ekran kuracağını belirten Talip Kocaman, konuşmasında, "Farkındalık alanında çalışmalar yapıyorum. Kadına şiddet, çocuk istismarı ve sokak hayvanları hakkında da birçok çalışmalarım olmuştur. Ve şu anda da gündemimizde olan milli takımımıza tam destek olmak için 85 milyon tek yürek olarak milli takıma destek için Türk bayrağı dağıtıyorum tüm müşterilerime.