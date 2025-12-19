GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemErzurum'da çıkan kavgada 1 kişi baltayla ağır yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Erzurum'da çıkan kavgada 1 kişi baltayla ağır yaralandı

Erzurum'da çıkan kavgada 1 kişi baltayla ağır yaralandı

19.12.2025 - 21:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ERZURUM (AA)

Erzurum'da çıkan kavgada 1 kişi baltayla ağır yaralandı

Erzurum'da çıkan kavgada 1 kişi baltayla ağır yaralandı.

Muratpaşa Mahallesi Kıbrıs Sokak'taki 3 katlı bir binanın en üst katında, Muzaffer Çimagil ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Çimagil, kavgada baltayla ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çimagil, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri adreste çalışma yaptı.

Polis olay sonrası şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güncel Haberler

Antalya’da minibüs refüje çıktı: Alkollü sürücü yaralandı
#Gündem

Antalya’da minibüs refüje çıktı: Alkollü sürücü yaralandı

Bolu’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı
#Gündem

Bolu’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı

Kırıkkale'de otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
#Gündem

Kırıkkale'de otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı