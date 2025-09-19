Erzurum'da büyük keşif! 6 bin yıllık izler ortaya çıktı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
19.09.2025 - 09:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzurum’da yürütülen kazı çalışmalarında, tam 6 bin yıl öncesine ait izler ortaya çıkarıldı. Arkeologlar, bölgedeki buluntuların Erzurum'un geçmişine ışık tutacağını söyledi.

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Değirmenler Köyü'nde Höyük Kazı Alanında çalışmalar devam ediyor.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, kazı alanını ziyaret ettiklerini ifade ederek, "Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu’nun en önemli medeniyet merkezlerinden biri olan Erzurum’umuzun kadim tarihine dair yeni bilgilerin gün yüzüne çıkmasını sağlayan bu çalışmalar, 6 bin yıl öncesine uzanan yerleşim izlerini ortaya koyarak bölgenin tarihsel sürecinin anlaşılmasına önemli katkılar sunmaktadır.

Erzurumda büyük keşif 6 bin yıllık izler ortaya çıktı

Bu kıymetli çalışmadan dolayı Kültür ve Turizm İl Müdürümüz Ahmet Yer, Erzurum Müze Müdürümüz Hüsnü Genç, Arkeolog Doç. Dr. Gülşah Altunkaynak ve kazı sürecinde emek veren tüm Bilim İnsanlarımız ile ekiplerimizi tebrik ediyor; ortaya çıkan bu kıymetli bulguların şehrimizin ve bölgemizin zengin kültürel mirasına hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

