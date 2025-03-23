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Erzurum’da bir günde iki mevsim yaşandı

23.03.2025 - 14:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzurum’da bir günde iki mevsim yaşandı

Erzurum ve çevresinde yaklaşık bir haftadır etkili olan yağışlı ve soğuk hava, bazı ilçelerde yerini bahardan günlere bıraktı. Gece saatlerinde lapa lapa kar yağan Oltu ilçesinde sabah saatlerinde bahardan bir gün yaşandı.

Erzurum’un Oltu ilçesinde yaklaşık bir haftadır devam eden yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, artık yerini güneşli bir havaya bıraktı. Dün akşam saatlerinde yağan lapa lapa kar, özellikle gençler arasında sevinçle karşılanmıştı. Ancak, bugün havanın güneşli olması, ilçe halkını oldukça mutlu etti.

Erzurum’da bir günde iki mevsim yaşandı

Oltu vatandaşları, güneşli havanın keyfini çıkarırken, kış sezonunun sona erdiğini belirterek, bu güzel havanın tadını çıkaracaklarını ifade ettiler. Kar yağışının ardından gelen güneşli gün, özellikle dışarıda vakit geçirmeyi sevenler için büyük bir rahatlama sağladı.

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