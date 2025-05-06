Prof. Dr. Ahmet Ercan sosyal medyadan duyurdu: Beyin kanaması ile inme atlattım
Prof. Dr. Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ziyaret için gittiği Bosna Hersek'te sırt ağrısı nedeni ile kaldırıldığını, hastanede beyin kanaması ve inme geçirdiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabı X'den açıklama yapan Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, şu anda Sarayova'da gözlem altında olduğunu duyurdu.
Ercan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
"Bosna-Hersek’te boyundan bele omirilik boyunca gelen sırt ağrısıyla 22/12 tansiyonlar ambulans ile Sarayova hastanesi acile kaldırıldım. 10 gün önce kalbime stent takılmıştı. 3 saat süren sağlıkçı müdahaleleri ile tansiyon 13/7,5’a düşürüldü. Beyin kanaması ile inme atlattım. Şimdi Sarayova’ya gözlem altında dinlenmekteyim. İlgi gösteren kardiyolog ile arkadaşlarıma, yakınlarıma teşekkür ederim."
Bosna-Hersek’te boyundan bele omirilik boyunca gelen sırt ağrısıyla 22/12 tansiyonlar ambulans ile Sarayova hastanesi acile kaldırıldım. 10 gün önce kalbime stent takılmıştı. 3 saat süren sağlıkçı müdahaleleri ile tansiyon 13/7,5’a düşürüldü. Beyin kanaması ile inme atlattım.… pic.twitter.com/6G3Q3JFPTQ— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) May 6, 2025