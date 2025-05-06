Prof. Dr. Ahmet Ercan sosyal medyadan duyurdu: Beyin kanaması ile inme atlattım

Sosyal medya hesabı X'den açıklama yapan Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, şu anda Sarayova'da gözlem altında olduğunu duyurdu.

Ercan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Bosna-Hersek’te boyundan bele omirilik boyunca gelen sırt ağrısıyla 22/12 tansiyonlar ambulans ile Sarayova hastanesi acile kaldırıldım. 10 gün önce kalbime stent takılmıştı. 3 saat süren sağlıkçı müdahaleleri ile tansiyon 13/7,5’a düşürüldü. Beyin kanaması ile inme atlattım. Şimdi Sarayova’ya gözlem altında dinlenmekteyim. İlgi gösteren kardiyolog ile arkadaşlarıma, yakınlarıma teşekkür ederim."