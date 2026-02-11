Erzurum'da alışılmadık görüntü! Kış ortasında dalından meyve yiyorlar

Erzurum genelinde etkili olan kar yağışına rağmen Ayvalı Mahallesi’nde kara hurmalar dallarında olgunluğunu koruyor.

Yaz-kış meyve yetiştirilen mahallede, kara hurma şubat ayında bile dalından koparılarak yeniyor. Ayvalı Mahallesi sakinlerinden Hakan Şimşek, 9 Şubat itibarıyla Erzurum’da kar yağışının devam ettiğini belirterek, "Erzurum’da kar yağarken biz burada hurmamızı dalından koparıp yiyoruz" dedi.

Sağlık açısından da oldukça faydalı olan kara hurma, Ayvalı Mahallesi’nde doğal ortamında yetişmeye devam ediyor. Bölgenin iklim yapısı ve verimli toprakları sayesinde, kış aylarında bile taze meyve tüketilebilmesi dikkat çekiyor.