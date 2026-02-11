GAZETE VATAN ANA SAYFA
Erzurum'da alışılmadık görüntü! Kış ortasında dalından meyve yiyorlar

11.02.2026 - 19:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi’nde, kış şartlarına rağmen dalından taze meyve tüketiliyor. Rakımı yaklaşık 720 metre olan Ayvalı Mahallesi, bölgedeki meyve ve sebze ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyor.

Erzurum genelinde etkili olan kar yağışına rağmen Ayvalı Mahallesi’nde kara hurmalar dallarında olgunluğunu koruyor.

Yaz-kış meyve yetiştirilen mahallede, kara hurma şubat ayında bile dalından koparılarak yeniyor. Ayvalı Mahallesi sakinlerinden Hakan Şimşek, 9 Şubat itibarıyla Erzurum’da kar yağışının devam ettiğini belirterek, "Erzurum’da kar yağarken biz burada hurmamızı dalından koparıp yiyoruz" dedi.

Sağlık açısından da oldukça faydalı olan kara hurma, Ayvalı Mahallesi’nde doğal ortamında yetişmeye devam ediyor. Bölgenin iklim yapısı ve verimli toprakları sayesinde, kış aylarında bile taze meyve tüketilebilmesi dikkat çekiyor.

