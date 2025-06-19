Erzurum'a yeni halk pazarı! 'Yerli üreticiler destekleniyor'

Erzurum Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, temel hedeflerinin; vatandaşların bütçesini yormadan, sağlıklı ve kaliteli gıda ürünlerine erişimini sağlam olduğunu ifade ederek, "Bu yaklaşımla, piyasada önemli bir fiyat dengesi oluşturulmuş; diğer marketlerin de Halk Pazarı'nın belirlediği uygun fiyatlara uyum sağlaması sağlanmıştır.

Böylece Erzurum'da fiyat istikrarı tesis edilmiş, halkımız ekonomik anlamda rahat bir nefes almıştır. İlkini Gürcükapı semtinde açtığımız Halk Pazarı marketimizin ikincisi, kısa süre içerisinde Yıldızkent'te hizmete sunulmuştur. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ve memnuniyeti sayesinde, üçüncü şubemizi önümüzdeki hafta Çukurevler mevkiinde açıyoruz. Hemşehrilerimizden gelen "Bizim mahallemize de açılsın" talepleri doğrultusunda, Erzurum'un her mahallesine bir Halk Pazarı kazandırmak için çalışmalarımız tüm hızıyla sürmektedir" dediler.

"YERLİ ÜRETİCİLER DESTEKLENİYOR, VATANDAŞIN YÜKÜ HAFİFLETİLİYOR"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Halk Pazarlarında yüzde 100 yerli ve taze et satışı yapılıyor. Etler, belediyeye ait hayvan pazarında, hijyenik ve denetimli şartlarda kesilerek halka sunuluyor. Böylece vatandaşlar hem sağlıklı hem de güvenilir gıda temin etme imkanı buluyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Yakın zamanda market sayımızın artmasıyla birlikte, kendi üretim hatlarımızı da oluşturmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda paketleme tesisleri kurarak yerel üreticilerimizi destekleyen bir üretim ekosistemi kurmayı amaçlıyoruz. Marketlerimizde ulusal ve uluslararası boykot kararı alınmış ürünlere kesinlikle yer verilmemektedir. Erzurum halkının duyarlılığına saygı gösteriyor, raflarımızı bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Ayrıca daha önce Erzurum'da yer almayan; dünyanın pek çok ülkesine ihracat yapan, kaliteli ve uygun fiyatlı yerli markaları halkımızla buluşturuyoruz. Halk pazarı sadece bir market değil, Erzurum halkı için sosyal bir kalkınma projesidir" denildi.

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VATANDAŞLAR MEMNUN

Vatandaşlarda halk pazarında günlük, taze meyve ve sebze olduğunu, her zaman uygun fiyatlı halk ekmeği aldıklarını, temel gıda ve temizlik ürünlerinde piyasanın en uygun fiyatlarının geçerli olduğunu, yüzde yüz yerli, güvenilir et ürünleri sunan belediyenin yüklerini hafiflettiğini dile getirerek, "Bu halk pazarlarının hem Erzurum'da sayıları artırılmalı hem ülke genelinde belediyeler için model olmalıdır. Huzurla ve güvenle alışveriş yapıyoruz" dedi.