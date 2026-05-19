GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemErzurum ve Erzincan'da yaşayanlar için kritik uyarı: Uzak durun
HaberlerGündem Haberleri Erzurum ve Erzincan'da yaşayanlar için kritik uyarı: Uzak durun

Erzurum ve Erzincan'da yaşayanlar için kritik uyarı: Uzak durun

19.05.2026 - 07:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzurum ve Erzincan'da yaşayanlar için kritik uyarı: Uzak durun

Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğü, Erzincan ve Erzurum'da etkili olan yoğun yağışlar ile hızlı kar erimeleri nedeniyle bazı barajlarda kontrollü su salımı yapılacağını bildirdi.

DSİ 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son günlerde bölgede etkili olan yağışlar ve kar erimeleri sonucu baraj rezervuarlarına yüksek debili su girişlerinin yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, olası taşkın risklerinin önlenmesi ve baraj güvenliğinin sağlanması amacıyla belirli dönemlerde kontrollü su tahliyesi gerçekleştirileceği ifade edildi.

Kontrollü su salımı yapılacak tesisler şöyle sıralandı:

"Erzincan Tercan Barajı, Erzincan Turnaçayırı Barajı, Erzurum Arkun Barajı ve HES, Erzurum Ayvalı Barajı ve HES, Erzurum Hınıs Başköy Barajı, Erzurum Pazaryolu Barajı, Erzincan Bağıştaş 1 Barajı ve HES."

Yetkililer, tahliye süreciyle birlikte akarsu yataklarında su seviyesinin yükselebileceğine dikkati çekerek vatandaşların resmi duyuruları takip etmelerini ve barajlar ile akarsu yataklarından uzak durmalarını istedi.

Ayrıca akarsu yataklarına yakın bölgelerde bulunan tarım arazileri, ulaşım yolları ve yerleşim alanlarında gerekli tedbirlerin alınmasının önem taşıdığı kaydedildi.

    Güncel Haberler

    Erzincan'da miniklerden 19 Mayıs’a coşkulu kutlama
    #Gündem

    Erzincan'da miniklerden 19 Mayıs’a coşkulu kutlama

    Kurtuluşun ilk adımı 107 yıl önce Samsun'da atıldı
    #Gündem

    Kurtuluşun ilk adımı 107 yıl önce Samsun'da atıldı

    Erzurum ve Erzincan'da yaşayanlar için kritik uyarı: Uzak durun
    #Gündem

    Erzurum ve Erzincan'da yaşayanlar için kritik uyarı: Uzak durun