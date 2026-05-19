Erzurum ve Erzincan'da yaşayanlar için kritik uyarı: Uzak durun

DSİ 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son günlerde bölgede etkili olan yağışlar ve kar erimeleri sonucu baraj rezervuarlarına yüksek debili su girişlerinin yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, olası taşkın risklerinin önlenmesi ve baraj güvenliğinin sağlanması amacıyla belirli dönemlerde kontrollü su tahliyesi gerçekleştirileceği ifade edildi.

Kontrollü su salımı yapılacak tesisler şöyle sıralandı:

"Erzincan Tercan Barajı, Erzincan Turnaçayırı Barajı, Erzurum Arkun Barajı ve HES, Erzurum Ayvalı Barajı ve HES, Erzurum Hınıs Başköy Barajı, Erzurum Pazaryolu Barajı, Erzincan Bağıştaş 1 Barajı ve HES."

Yetkililer, tahliye süreciyle birlikte akarsu yataklarında su seviyesinin yükselebileceğine dikkati çekerek vatandaşların resmi duyuruları takip etmelerini ve barajlar ile akarsu yataklarından uzak durmalarını istedi.

Ayrıca akarsu yataklarına yakın bölgelerde bulunan tarım arazileri, ulaşım yolları ve yerleşim alanlarında gerekli tedbirlerin alınmasının önem taşıdığı kaydedildi.