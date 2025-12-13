GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemErzurum Palandöken’de silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
HaberlerGündem Haberleri Erzurum Palandöken’de silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Erzurum Palandöken’de silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

13.12.2025 - 00:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ERZURUM (İHA)

Erzurum Palandöken’de silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bugün akşam geç saatlerde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Palandöken ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesinde B. Y. (28), henüz bilinmeyen sebepten dolayı silahlı saldırıya uğradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı B.Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için araştırmalarını yoğunlaştırdı.

Güncel Haberler

Bitlis’te karla karışık yağmur Ahlat’ta yoğun kar yağışına dönüştü
#Gündem

Bitlis’te karla karışık yağmur Ahlat’ta yoğun kar yağışına dönüştü

Kütahya’da park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü, aracını bırakıp kaçtı
#Gündem

Kütahya’da park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü, aracını bırakıp kaçtı

Çorum’da kırmızı ışık ihlali kazaya sebep oldu: O anlar kamerada
#Gündem

Çorum’da kırmızı ışık ihlali kazaya sebep oldu: O anlar kamerada