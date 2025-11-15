GAZETE VATAN ANA SAYFA
Erzurum Palandöken'de kamyonet takla attı: 1 yaralı

15.11.2025 - 22:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ERZURUM (İHA)

Erzurum’un Palandöken ilçesinde kamyonetin takla attığı kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Palandöken ilçesi Mevlana Vadisi’nde seyir halinde olan 25 ABH 992 plakalı kamyonet, yolun ortasında bulunan kaldırım taşına çarpması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın etkisiyle adeta hurdaya dönen araçtan sürücü kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Hafif yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin tedavi teklifini kendi rızasıyla reddetti. Sürücünün emniyet kemerinin takılı olması, yaşanabilecek daha büyük bir faciayı önledi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kaza ile ilgili gerekli tutanakları tutarak inceleme başlattı.

