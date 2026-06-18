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Erzurum-Artvin karayolu, sel ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

18.06.2026 - 21:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ARTVİN (İHA)

Erzurum-Artvin karayolu, sel ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin-Erzurum karayolu, şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

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Şiddetli sağanak yağış Artvin’in Yusufeli ilçesinde etkisini gösterdi. Şiddetli yağışların ardından Artvin-Erzurum Karayolu’nda yamaçtan kopan kaya ve toprak yolun kapanmasına neden oldu.

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Tünel girişinin tamamen kapandığı olayda çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine karayolları ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi alınan yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

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