Erzurum-Artvin karayolu, sel ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

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Şiddetli sağanak yağış Artvin’in Yusufeli ilçesinde etkisini gösterdi. Şiddetli yağışların ardından Artvin-Erzurum Karayolu’nda yamaçtan kopan kaya ve toprak yolun kapanmasına neden oldu.

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Tünel girişinin tamamen kapandığı olayda çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine karayolları ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi alınan yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.