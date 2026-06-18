Nazilli ilginç kaza kamerada: Traktörün römorkundan yol kenarındaki adamın üzerine balya düştü

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İlginç kaza, Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Dallıca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın-Denizli karayolunda kavşaktan dönüş yapan S.A. idaresindeki 09 R 8346 plakalı traktörün römorkunda bulunan saman balyalarının bir kısmı yol kenarında bulunan E.B. isimli şahsın üzerine düştü.

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Güvenlik kamerasına da yansıyan ilginç kazada, römorktan balyaların düştüğünden habersiz bir şekilde yoluna devam etmekte olan traktör sürücünü yoldaki diğer diğer sürücüler korna yaparak uyardı. Bu arada römorktan düşen yaklaşık bir ton ağırlığındaki balyaların altında kalan talihsiz vatandaşın kurtarılması için çevredekiler ve 112 ekipleri seferber oldu. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralının vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar oluştuğu belirlendi.

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Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, traktör sürücüsü de ifade işlemleri için karakola götürüldü.