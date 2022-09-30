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Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin çevre illerden de hissedildiği bildirildi.

30.09.2022 - 01:04 |
Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 00:49'ta 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.03 kilometre olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremi 4,6 olarak açıkladı.

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    Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem

    Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem