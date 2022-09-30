Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin çevre illerden de hissedildiği bildirildi.
30.09.2022 - 01:04 |
AFAD, saat 00:49'ta 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.03 kilometre olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremi 4,6 olarak açıkladı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 29, 2022
Büyüklük : 4.4 (Mw)
Yer : Tercan (Erzincan)
Tarih-Saat : 30.09.2022, 00:49:02 TSİ
Enlem : 39.5843 N
Boylam : 40.5320 E
Derinlik : 7.03 km
Detay : https://t.co/lOCTrQKiCs@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi