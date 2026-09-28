Erzincan’dan 18 ülkeye gönderiliyor! Ülke ekonomisine büyük katkı veriyor

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Zengin su kaynakları sayesinde alabalık yavrusu üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olan Erzincan'da, yeni yatırımlarla üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Erzincan'ın Sakaltutan bölgesinde faaliyet gösteren tesislerde alabalık yavrusu ve somon üretiminin yanı sıra genetik çalışmalar da yürütülüyor.

Dedesinin 1992 yılında Almanya'da gördüğü üretim sistemini Erzincan'a taşımasıyla başlayan aile işletmesini üçüncü kuşak olarak sürdüren Ozaner Akpolat, tesislerde yıllık milyonlarca adet balık üretildiğini belirtti.

Ürettikleri balıkların büyük bölümünü Karadeniz'deki tesislere gönderdiklerini anlatan Akpolat, burada büyütülen balıkların "Karadeniz somonu" olarak farklı ülkelere ihraç edildiğini söyledi.

Somonlar yaklaşık 18 ülkeye ihraç ediliyor

Tesislerde üretilen balıkların başta Rusya, Çin, Vietnam, Japonya, Almanya ve İngiltere olmak üzere yaklaşık 18 ülkeye ihraç edildiği belirtildi.

Yumurtadan çıkan balıkların ilk olarak tesislerde yavru olarak yetiştirildiğini anlatan Akpolat, yaklaşık 10 gram ağırlığa ulaşan balıkların daha sonra barajlara taşındığını ifade etti.

Barajlarda büyütülen balıkların bir bölümünün 250 gram ağırlıktan sonra deniz ortamına aktarıldığını belirten Akpolat, burada yaklaşık 4 kilograma kadar yetiştirilen somonların ardından uluslararası pazarlara gönderildiğini söyledi.

Üretimin yaklaşık yüzde 90'ının yurt dışına gönderildiğini aktaran Akpolat, küresel somon talebinin yatırımların büyütülmesinde etkili olduğunu ifade etti.

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Sakaltutan bölgesindeki su kaynaklarının balık yetiştiriciliği açısından önemli özelliklere sahip olduğunu belirten Akpolat, su sıcaklığındaki istikrarın üretim açısından avantaj sağladığını söyledi.

Somon yetiştiriciliğinde oksijen, pH, mineral yapı ve su sıcaklığının önemli olduğunu belirten Akpolat, Erzincan'ın iç sularının bu açıdan önemli bir potansiyel taşıdığını kaydetti.

Akpolat, tesislerde yürütülen genetik çalışmalar kapsamında balıkların dişileştirilmesi ve kısırlaştırılması gibi konularda da çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Üretim ekonomik zinciri büyütüyor

Sakaltutan'daki üretimin yalnızca tesislerle sınırlı kalmadığını belirten Akpolat, üretilen yumurtaların Türkiye'deki farklı somon üreticileri, ihracatçılar, işleme tesisleri ve sektör paydaşlarına ulaştırıldığını söyledi.

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Kuluçkahanelerde başlayan üretimin baraj ve deniz çiftlikleri, işleme tesisleri ve ihracat kanallarına kadar uzanan geniş bir ekonomik zincir oluşturduğunu aktaran Akpolat, sektörün yem, ekipman, nakliye, bakım, balık sağlığı ve lojistik gibi alanlarda da hareketlilik sağladığını kaydetti.