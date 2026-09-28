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Dağlardan saatlerce yürüyerek toplanıyor! Kilosu 250 TL’ye satılıyor

28.09.2026 - 01:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Dağlardan saatlerce yürüyerek toplanıyor! Kilosu 250 TL’ye satılıyor

Çorum’un Osmancık ilçesinde dağ köylerinden saatlerce yürünerek toplanan ve yörede ‘kalınca mantarı’ olarak bilinen mantarlar, Yoğurt Pazarı’nda satışa sunuluyor. Osmancık ve Kargı ilçeleri ile Sinop’un Boyabat ilçesine bağlı köylerden toplanan mantarın kilosu 200 ile 250 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

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Dağlık alanlarda doğal ortamda yetişen mantarları toplamak için sabahın erken saatlerinde yola çıkan köylüler, zorlu arazilerde saatlerce yürüyor. Mantarları tek tek toplayan vatandaşlar, ürünleri kilometrelerce sırtlarında taşıyarak köylerine getiriyor. Burada temizlenen mantarlar, daha sonra ilçe merkezindeki pazarda satışa sunuluyor. Yörede ‘Kalınca mantarı’ olarak bilinen mantarlar, özellikle bölge halkı tarafından yoğun olarak tüketiliyor. Mantar satıcıları, ürünlerin toplanmasının zahmetli olduğunu belirterek, topladıkları mantarları saatlerce sırtlarında taşıdıklarını söyledi.

UZMANLARDAN UYARI

Yetkililer ise doğadan toplanan mantarların türü kesin olarak belirlenmeden tüketilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor. Zehirli mantarların yenilebilir türlerle karıştırılabileceğine dikkat çekilirken, uzman bilgisi olmadan tüketilmemesi gerektiği vurgulandı.

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