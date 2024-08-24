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Erzincan'da korkunç kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Erzincan’da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

24.08.2024 - 15:09 | | AA/İHA
Erzincan'da korkunç kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen tır ile otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kaza yerinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan biri çocuk 3 kişi ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı çocuk hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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