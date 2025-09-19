Erzincan'a yılın ilk karı yağdı! Keşiş Dağı beyaza büründü

GAZETE VATAN ANA SAYFA
19.09.2025 - 09:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzincan'da havaların aniden soğumasıyla birlikte mevsimin ilk karı, 3.549 metre yüksekliğindeki Keşiş Dağı'nın zirvesine düştü. Sabah saatlerinde kent merkezinden görülen bembeyaz zirve, bölge halkı için kış hazırlıklarının başladığının sinyalini verdi.

Erzincan'a Kış Erken Geldi: Keşiş Dağı Beyaza Büründü!

Erzincan'da 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Keşiş Dağı'nın zirve noktası Esence’ye ve Munzur Dağlarının yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

Hava sıcaklığının yaklaşık 10 derece birden düştüğü kentte yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. Keşiş Dağı'nın zirve noktası Esence’nin beyaza bürünmüş hali sabah saatlerinde kent merkezinden görüldü. Yüksek kesimlerde bulunan köylerde kış telaşı erken başladı, sobalar yakıldı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

