Sason dağlarında üretim seferberliği! 75 besiciye binlerce hibeli tavuk dağıtıldı
Batman’ın Sason ilçesinde kırsal kalkınmayı tabana yaymak ve organik tavuk yetiştiriciliğini canlandırmak amacıyla hazırlanan dev proje başarıyla hayata geçirildi. Batman Valiliği, Sason Kaymakamlığı ile İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin güçlü iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, ilçede faaliyet gösteren 75 yerel besiciye toplam 4 bin 500 adet hibeli tavuk teslim edildi. Dağıtım alanına akın eden üreticilerin yüzü gülerken, sağlanan bu lojistik desteklerin bölgedeki yumurta ve kümes hayvancılığı üretimine çarpan etkisi yaratması bekleniyor.
Batman’ın Sason ilçesinde kırsal kalkınmayı desteklemek ve tavuk yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen proje kapsamında 75 besiciye toplam 4 bin 500 adet hibeli tavuk dağıtıldı.
Batman Valiliği Sason Kaymakamlığı ile İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında üreticilere kişi başı 60 tavuk, birer adet suluk ve yemlik ile 300 kilogram yem verildi.
İlçede düzenlenen dağıtım programına besiciler yoğun ilgi gösterirken, yetkililer projenin tavuk ve yumurta üretiminin artırılmasına önemli katkı sağlayacağını belirtti. Proje ile hem kırsal alanda üretimin teşvik edilmesi hem de aile ekonomilerine ek gelir sağlanması hedefleniyor.
Haberlerimizi Google'da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Destekten yararlanan besiciler, tavukçuluğun yaygınlaşmasına katkı sunacak projeden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, sıcak hava koşullarına rağmen dağıtımı özveriyle gerçekleştiren Sason İlçe Tarım ve Orman Müdürü ile kurum personeline teşekkür etti.
Üreticiler ayrıca, çiftçi ve besicilere yönelik destek projelerinin sürdürülmesinin bölge ekonomisinin güçlenmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
Yetkililer, kırsal kalkınmayı destekleyen benzer projelerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini kaydetti.