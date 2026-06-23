SON DAKİKA: GENEL AF 2026 YILINDA ÇIKACAK MI? AK Parti genel af ile ilgili bir çalışma yapıyor mu? Hükümet kanadında genel af çalışmaları var mı? Genel af ne zaman çıkacak?
Genel af çıkacak mı? 2026 yılında genel af ilan edilecek mi? AK Parti'nin genel af çalışması var mı? Hükümet cephesinde mahkumları ilgilendiren yeni bir af düzenlemesi hazırlanıyor mu? 12. Yargı Paketi genel af içeriyor mu? Ceza infaz sisteminde değişiklik yapılacak mı? Milyonlarca mahkum ve mahkum yakınının merak ettiği genel af iddiaları yeniden gündemin üst sıralarına taşınırken, Adalet Bakanlığı ve iktidar kanadından gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte 2026 genel af tartışmaları, son kulis bilgileri ve kamuoyunda konuşulan iddiaların detayları...
"Genel af çıkacak mı?", "2026 yılında af var mı?", "AK Parti genel af hazırlıyor mu?", "12. Yargı Paketi ile mahkumlara af gelecek mi?" soruları son dönemde internet kullanıcılarının en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Sosyal medyada sık sık ortaya atılan af iddiaları, ceza infaz sistemine yönelik beklentiler ve yeni yargı paketleriyle ilgili gelişmeler nedeniyle milyonlarca kişi Meclis'ten gelecek haberleri bekliyor. Ancak şimdiye kadar hükümet kanadı, Adalet Bakanlığı ve AK Parti kaynaklarından yapılan açıklamalar, kamuoyunda oluşan beklentilerden farklı bir tablo ortaya koyuyor.
GENEL AF İDDİALARI NEDEN YENİDEN GÜNDEMDE?
Türkiye'de genel af tartışmaları özellikle yeni yargı paketleri hazırlandığı dönemlerde yeniden gündeme geliyor. Cezaevlerindeki doluluk oranları, infaz sistemine ilişkin talepler ve bazı siyasi çevrelerin zaman zaman dile getirdiği öneriler nedeniyle "genel af" konusu sık sık kamuoyunun gündeminde yer alıyor.
Özellikle 12. Yargı Paketi çalışmaları sürerken sosyal medyada çok sayıda af iddiası ortaya atıldı. Bazı paylaşımlarda yüz binlerce kişiyi kapsayacak bir af düzenlemesi yapılacağı öne sürülürken, resmi açıklamalar bu iddiaları doğrulamadı.
AK PARTİ'NİN GENEL AF ÇALIŞMASI VAR MI?
Kamuoyuna yansıyan resmi açıklamalara göre AK Parti'nin yürüttüğü yargı paketi çalışmalarında doğrudan bir genel af düzenlemesi bulunmuyor.
AK Parti Grup Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaların ağırlıklı olarak yargı süreçlerinin hızlandırılması, bazı kanunlarda değişiklik yapılması ve uygulamadaki sorunların giderilmesine odaklandığı belirtiliyor.
Meclis kulislerinde zaman zaman farklı formüller konuşulsa da şu ana kadar TBMM gündemine sunulmuş kapsamlı bir genel af teklifi bulunmuyor.
HÜKÜMET KANADINDA GENEL AF ÇALIŞMALARI VAR MI?
Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda genel af konusunda net ifadeler kullanıldı. Bakanlık cephesi, kamuoyunda dolaşan af söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını ve mevcut çalışmaların af düzenlemesine yönelik olmadığını çeşitli tarihlerde vurguladı.
Yetkililer, yeni yargı paketlerinin temel amacının yargı sisteminin daha etkin işlemesi, bazı hukuki süreçlerin hızlandırılması ve uygulamadaki sorunların giderilmesi olduğunu belirtiyor.
GENEL AF NE ZAMAN ÇIKACAK?
Bu sorunun şu an için net bir cevabı bulunmuyor.
Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde kabul aşamasına gelmiş bir genel af düzenlemesi yer almıyor. Hukuki açıdan genel af çıkarılabilmesi için TBMM'de özel bir yasa düzenlemesi yapılması ve Anayasa'da öngörülen çoğunluğun sağlanması gerekiyor.
Bu nedenle şu aşamada "genel af şu tarihte çıkacak" şeklindeki paylaşımlar resmi kaynaklar tarafından doğrulanmış bilgiler olarak değerlendirilmiyor.
12. YARGI PAKETİ GENEL AF İÇERİYOR MU?
Kamuoyunda en çok merak edilen konuların başında bu soru geliyor.
Ancak yargı paketiyle ilgili yapılan açıklamalarda, söz konusu düzenlemenin bir af paketi olmadığı ve genel af maddesi içermediği görüldü. Yargı paketinin daha çok yargılama süreçleri ve bazı kanuni düzenlemeler üzerine yoğunlaştığı belirtiliyor.
Bu nedenle mevcut bilgiler ışığında 12. Yargı Paketi'nin doğrudan genel af getireceği yönündeki iddialar resmi olarak doğrulanmış değil.
GENEL AF TARTIŞMALARINDA SON DURUM
2026 yılında genel af konusu kamuoyunda konuşulmaya devam etse de resmi açıklamalar, hükümetin ve Adalet Bakanlığı'nın gündeminde kapsamlı bir genel af çalışmasının bulunmadığı yönünde.
Buna karşın yeni yargı paketleri, infaz sistemi ve ceza hukukuna ilişkin düzenlemeler gündemdeki yerini koruyor. Bu nedenle genel af beklentisi bulunan vatandaşların sosyal medyadaki doğrulanmamış paylaşımlar yerine resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri önem taşıyor.
SIK SORULAN SORULAR
Genel af 2026 yılında çıkacak mı?
Şu an itibarıyla genel af çıkacağına ilişkin resmi olarak açıklanmış veya Meclis gündemine sunulmuş bir düzenleme bulunmuyor.
AK Parti genel af hazırlıyor mu?
Kamuoyuna yansıyan resmi bilgilerde AK Parti'nin doğrudan genel af çalışması yürüttüğüne dair doğrulanmış bir açıklama yer almıyor.
12. Yargı Paketi af getiriyor mu?
Mevcut açıklamalara göre 12. Yargı Paketi'nin genel af paketi olmadığı belirtiliyor.
Hükümetin genel af planı var mı?
Resmi açıklamalarda hükümetin gündeminde genel af bulunmadığı yönünde ifadeler yer alıyor.
Genel af ile infaz düzenlemesi aynı şey mi?
Hayır. Genel af, suç ve cezayı belirli şartlarla ortadan kaldırabilen kapsamlı bir düzenlemedir. İnfaz düzenlemesi ise cezanın uygulanış biçiminde değişiklik yapılmasını ifade eder.
Genel af çıkarsa kim karar verir?
Türkiye'de genel af ilan etme yetkisi TBMM'ye aittir ve bunun için Anayasa'da öngörülen nitelikli çoğunluğun sağlanması gerekir.
Genel af konusunda son dakika gelişmeleri nereden takip edilmeli?
TBMM, Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve diğer resmi devlet kurumlarının açıklamaları en güvenilir kaynaklar olarak kabul edilmektedir.