SON DAKİKA: GENEL AF 2026 YILINDA ÇIKACAK MI? AK Parti genel af ile ilgili bir çalışma yapıyor mu? Hükümet kanadında genel af çalışmaları var mı? Genel af ne zaman çıkacak?

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Kamuoyunda en çok merak edilen konuların başında bu soru geliyor.



Ancak yargı paketiyle ilgili yapılan açıklamalarda, söz konusu düzenlemenin bir af paketi olmadığı ve genel af maddesi içermediği görüldü. Yargı paketinin daha çok yargılama süreçleri ve bazı kanuni düzenlemeler üzerine yoğunlaştığı belirtiliyor.



Bu nedenle mevcut bilgiler ışığında 12. Yargı Paketi'nin doğrudan genel af getireceği yönündeki iddialar resmi olarak doğrulanmış değil.