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GündemBurası ne Adana ne de Diyarbakır! Alev alev yanıyor, dışarı çıkan kaçacak serin yer arıyor
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Burası ne Adana ne de Diyarbakır! Alev alev yanıyor, dışarı çıkan kaçacak serin yer arıyor

23.06.2026 - 14:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Burası ne Adana ne de Diyarbakır! Alev alev yanıyor, dışarı çıkan kaçacak serin yer arıyor

Muğla’nın Menteşe ilçesi, yaz mevsiminin en kavurucu günlerini yaşıyor. Bölgeyi etkisi altına alan sıcaklar nedeniyle kent merkezinde hayat adeta durma noktasına geldi.

Muğla ve çevresinde etkili olan aşırı sıcaklar, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Menteşe ilçesinde mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı, düşen nem oranıyla birleşince bunaltıcı bir boyuta ulaştı. Gün içinde merkezdeki termometreler 45 dereceyi test etti.

Burası ne Adana ne de Diyarbakır Alev alev yanıyor, dışarı çıkan kaçacak serin yer arıyor


Vatandaşlar kendilerini çevrede bulunan park gölgesine atarken bölgede sıcaklığın gün boyu devam edeceği öğrenildi.

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