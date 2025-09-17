Hastalığına şifa ararken meslek sahibi oldu! Falezlerde düz yolda yürür gibi yürüyor, gören itfaiyeyi arıyor
Kaynak : İHA
Antalya'da yaşayan Osman Şimşek, kendi rahatsızlığına derman bulmak için toplamaya başladığı bitkinin birçok rahatsızlığa iyi geldiğini öğrenince mesleğe dönüştürdü. Şimşek, insanların inmeye cesaret bile edemediği 30 metrelik sarp falezlerde kaya koruğu toplayarak geçimini sağlıyor.
Antalya'da yaşayan Osman Şimşek'i geçtiğimiz günlerde kimsenin kenarında bile durmaya cesaret edemediği yaklaşık 30 metrelik falezlerde gören vatandaşlar, mahsur kaldığını düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramış ancak gerçek farklı çıkmıştı.
Şimşek'in kendisini kurtarmak için gelen ekiplere sarp kayalıklarda yetişen ve birçok hastalığa iyi geldiği söylenen bir otu topladığını söylemesinin ardından ekipler bölgeden ayrılmıştı. Şimşek'in büyük zorluklarla topladığı kaya koruğu otunu satarak geçimini sağladığı öğrenildi.
Osman Şimşek, yaklaşık 13 yıl önce kendi rahatsızlığına derman olması için kaya koruğu toplamaya başladığını, bitkinin nefes darlığı başta olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi geldiğini öğrendikten sonra pazarlarda satmaya başladığını belirtti. Kaya koruğunun nefes darlığının yanı sıra, kadın hastalıkları ve ülsere de iyi geldiğini söyleyen Şimşek, "Aşağı yukarı 12-13 senedir kaya koruğu topluyorum. Bir vesileyle bu otu toplamaya başladım. Çokta müşterim oluştu, çokta faydalı bir bitki. Gençlik yıllarında rahmetli bir arkadaşım vesilesiyle ilk tanıştım.
Ama çok faydalı bir bitki olduğunu sonradan öğrendim. Maddi bir krize girdiğim dönem kaya koruğunu toplamaya başladım. Ot bana destek oldu. Restoranlarda meze ve salatası yapılarak servis ediliyor. 5 tane vitamin barındırıyor. D, E, C vitamini bol şekilde bulunuyor. Gut hastalığı ve mideye kesinlikle ilaçtır. Mide ve ülsere kesinlikle iyi geliyor. Nefes darlığının da tek ilacıdır. Ben bunu kendim söylemiyorum. Pazarda satarken benim yanıma kimyagerler geliyor, onlar söylüyor" dedi.
Bitki denize yakın sarp kayalık alanlarda yetiştiği için toplamasının bir hayli zor ve tehlikeli olduğunu belirten Şimşek, "Emekli bir bayan doktor kaya koruğunun nefes darlığının tek ilacı olduğunu söyledi. Gut hastalığına iyi geliyor. Hastalığı geçirmiyor ama ağrıları zayıflattığını söyledi. Miyon gibi kadın hastalıklarına da iyi geliyor. Ayrıca bağışıklığı da son derece güçlendirir. Gözümün kestiği yerden iner alırım. Çok riskli yerlerde topluyorum ama kendimi de riske atmam.
Bu aylarda çok toplayamazsın. Kuraklığın yanı sıra bu otun yetişmemesi için çok sebepler var. Belediye istilacı otlar ekti bazı yerlere. Bu otlar da kaya koruğunun yetişeceği yerleri hep istila etti. Denize sıfır noktalarda yetişir, eskiden bu falezlerin üst kısmında bile bulunurdu. Bunu toplaması çok zordur. Kimse de toplamaya kalkmasın, vallahi düşersiniz aşağıya" diye konuştu.