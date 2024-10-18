Erzincan’a mevsimin ilk karı düştü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyredecek. Rüzgar, kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Kar yağışının görüldüğü Erzincan - Sivas karayolu Sakaltutan ve Kızıldağ geçitleri ile Erzincan - Gümüşhane karayolu Ahmediye geçidinde Karayolları ekipleri görev aldı. Karayolları ekipleri güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ağır tonajlı araçlar yapılan karla mücadele çalışmasının ardından seyirlerine devam etti. Yollarda herhangi bir ulaşıma kapanma meydana gelmedi.

Zirai don uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; Karadeniz üzerinden gelen soğuk havayla birlikte bugün ve yarın gecenin ilk saatlerinde Erzincan, Erzurum, Bayburt ve Ardahan çevrelerinde zirai don beklenmekte.

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Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Zirai don tehlikesinin gelecek hafta ortasına kadar devam edeceği tahmin edildiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın kendi bölgelerindeki tahmin ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.