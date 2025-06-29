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Erzincan ve Tunceli’nin ortasında bulunan 'saklı cennet' turistlerin ilgi odağı!

29.06.2025 - 08:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzincan ve Tunceli’nin ortasında bulunan 'saklı cennet' turistlerin ilgi odağı!

Erzincan ve Tunceli’nin ortasında bulunan 3300 rakımlı Munzur Dağları, bugünlerde adeta saklı cennete döndü. Zirvesinde kar, yaylalarında açan rengarenk çiçekler ve şırıl şırıl akan derelerle dört mevsimin bir arada yaşandığı Munzur Dağları, doğa yürüyüşü (trekking) yapan yerli turistleri, fotoğraf sanatçılarını, doğa tutkunlarını adeta cezbediyor. Erzincan’da bir araya gelen çeşitli meslek gurubundan vatandaşlar, Tunceli’nin Ovacık ilçesine 15 saat süren bir gezi gerçekleştirdi. Geziyi fotoğraf sanatçısı Emrah Karakoç kaydetti.

Erzincan’ın Tatlısu köyünden başlayıp belirli bir mesafe araçla ardından patika yolda doğa yürüyüşü yaparak 3300 rakımlı Munzur Dağlarına çıkan yerli turistler bir tarafı Erzincan diğer yüzü Tunceli’ye bakan Munzurların doyumsuz manzarasıyla karşılaşıyor.

GÖREN HAYRAN KALIYOR

Gördükleri muhteşem doğa karşısında hayranlıklarını gizleyemeyen turistler gür akan dereleri geçip rengarenk açan çiçekleri koklayıp kilometrelerce yürüdükleri yolun yorgunluğunu unutuyorlar.

Erzincan ve Tunceli’nin ortasında bulunan saklı cennet turistlerin ilgi odağı

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ADRENALİ SEVENLERDEN YOĞUN İLGİ

Munzur Dağları eteklerinde çadır kurup koyun sürüsü otlatan yaylacılarla çektikleri fotoğraf ve videolarla anı kalıcı kılan turistler yöredeki en büyük buzul göl olan Yeşil Göl'ün etrafında kamp kurarak geri dönüşe geçmeden uzunca mola verdiler.

Adrenali sevenler için bulunmaz bir doğa, kamp kurmak için muhteşem alan olduğunu kaydeden vatandaşlar, ulaşmanın yorucu ama zorluklara değdiğini belirttiler.

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15 SAATTE TAMAMLANIYOR

Erzincan’ın Tatlısu köyünün Çat yaylasından yola çıkan ekip, Tunceli’nin Ovacık ilçesi Şahverdi köyünde gezilerini sonlandırdı. Yaklaşık 30 kilometrelik parkuru 15 saatte tamamlayan doğaseverler, yürüyüş boyunca denk geldikleri boz ayı ve şamua yaban keçilerinin yanı sıra dağ gölleri ve şelaleleri de görme fırsatı yakaladı. Karlı zirvelerde zaman zaman mola vererek dinlenen doğaseverler, yorgunluklarını dağ göllerinde yüzerek attı.

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Doğaseverlerden Doktor Faruk Karakeçili, Tuba Güler ve Zafer Küçüksu, yürüyüş esnasında muhteşem bir doğaya, yaban hayatına ve göllere tanıklık ettiklerini bu eğlenceli anları da kaydetme fırsatı yakaladıklarını belirttiler.

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