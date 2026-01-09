Eriyen kar ile sağanak birleşti! Piknik alanı sular altında kaldı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
09.01.2026 - 10:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Bartın'da sağanak ve eriyen kar sonucu kentin içerisinden geçen Bartın Irmağı'nda su seviyesi, yaklaşık 4 metreyi buldu. Gezi teknelerinin bağlandığı iskele ile piknik alanı sular altında kaldı.

Kentte 2 gündür etkili olan sağanakta metrekareye 50 kilogram yağış düştü.

Hem sağanak hem de yüksek kesimlerdeki kar örtüsünün hızlı şekilde erimesi sonucu kent merkezinden geçip, Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda su seviyesi, yaklaşık 4 metreyi buldu.

Çağlayan Piknik Alanı, ırmaktaki su seviyesinin yükselmesi ile polis tarafından şerit çekilerek araç ve yaya geçişine kapatıldı. Orduyeri Mahallesi'nde de gezi teknelerinin bağlandığı iskele, su altında kaldı. Bölge, araç ve yaya trafiğine kapatılırken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis ve belediye ekipleri de taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontrollerini sürdürüyor.

