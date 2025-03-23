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Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu sürüyor

23.03.2025 - 17:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu sürüyor

Türkiye’de bu sene yaşanan kar yağışının azlığından dolayı birçok kayak merkezi sezonu erken kapatırken Erzincan’da bulunan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu sürüyor.

Vatandaşlar göl manzaralı Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde kayak, snowboard ve manzaranın keyfini çıkarıyor. Özellikle hafta sonları Erzincan ve çevre illerden gelen kayak severleri ağırlayan kayak merkezi, hafta içerisinde de ziyaretçilerine güzel manzara eşliğinde kayak yapma imkanı sunuyor.
Kayak severler 137 santimetre kar kalınlığının ölçüldüğü pistin mart ayının sonunda da çok güzel olduğunu belirterek vatandaşları Ergan’a davet ettiler.

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