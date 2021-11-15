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Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Diyarbakır-Bingöl illerinde Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze operasyonu başlatıldı. Operasyonda, jandarman komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2103 personel görev alıyor.

15.11.2021 - 11:26 | | DHA
Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze operasyonu başladı
Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze operasyonu başladı
Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze operasyonu başladı
Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze operasyonu başladı
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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır ve Bingöl'de 2 bin 103 personelin katılımı ile 'Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt' (Lice-Sağgöze) operasyonu başlatıldığını açıkladı.

 Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır ve Bingöl'de Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt operasyonu başlatıldı. Operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2 bin 103 personel görev aldı. Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Kış Operasyonları'nın halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.

Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze operasyonu başladıİçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Diyarbakır-Bingöl illerinde Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze operasyonu başlatıldı. Operasyonda, jandarman komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2103 personel görev alıyor.

 

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