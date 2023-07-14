Erdoğan'ın konakladığı Marmaris'teki otelde 15 Temmuz'un izleri hala duruyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'da Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otelde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suikast timinin yol açtığı tahribatın izleri hala duruyor. 120 merminin isabet ettiği oteldeki görüntüler görenleri duygulandırıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'da Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otelde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suikast timinin yol açtığı tahribatın izleri hala duruyor. 120 merminin isabet ettiği oteldeki görüntüler görenleri duygulandırıyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ/PDY mensubu bir grubun 15 Temmuz 2016 günü darbe girişimi sırasında Marmaris ilçesinde saldırdıkları 5 yıldızlı Turban Grand Yazıcı Otel’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tatili süresince çalışma ofisi olarak kullandığı ve şehit edilen koruması Mehmet Çetin’in odası tarihin izlerini taşıyor. Otel yönetimi tarafından kapatılan ve müşteriye verilmeyerek olduğu gibi muhafaza edilen iki odada hain darbe girişiminin izleri aradan 7 yıl geçmesine rağmen halen daha tazeliğini korurken, 120 merminin isabet ettiği oteldeki görüntüler görenleri duygulandırıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki Muharebe Arama Kurtarma (MAK), Özel Kuvvetler ve Su altı Taarruz (SAT) birimlerinde yuvalanan örgüt üyelerinin iştiraki ile suikast timi kurularak, 15 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedef alındı. Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden ağır silahlar ve mühimmat yüklü iki 'Cougar' ve bir 'Sikorsky' tipi helikopterle darbe girişiminin gerçekleştiği saatlerde havalanan suikast timi, hain emellerini gerçekleştirmek için Marmaris'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin otelden güvenli bir şekilde ayrıldığını öğrenen teröristler, Cumhurbaşkanı koruma personeli ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerle çatışıp 2 polisi şehit ederek ortalığı savaş alanına çevirdi.



Odalar kullanıma kapatıldı

15 Temmuz'un hafızalardan silinmemesi için otel yönetimi tarafından alınan bir kararla iki oda koruma altına aldı. Kullanıma açılmayan odalar aradan 7 yıl geçmesine rağmen hain darbe girişiminin izlerini ilk günkü gibi taşıyor. Saldırının en ağır yaşandığı odalardan birindeki kırık pencereler dış cephenin kartonpiyer ile kaplanması ile kamufle edilirken, demir korkuluklarla muhafaza altına alınan odalarda temizlik yapılmasına da izin verilmiyor. Kırık kapı kilitleri, kırık aynalar, parçalanmış eşyalar ve kurşun deliklerinin yer aldığı duvar ve mobilyalar darbecilerin geride bıraktığı izler arasında yer alıyor. Yaşanan saldırı sırasında çatışmanın yaşandığı otel odasında FETÖ'cü darbecilere karşı koyan bir koruma polisine ait kelepçe, kan izleri bulunan yatağın üzerinde duruyor. Odadaki bir kanepenin üzerindeki 18 kurşun izi de bir başka ayrıntı olarak tüyler ürpertiyor.

Saldırıda koruma polisi Mehmet Çetin ve Marmaris Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit olmuş, saldırının ardından ormanlık alana kaçan darbeciler bölgede 17 gün süren arama çalışmasıyla yakalanmıştı.