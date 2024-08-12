'Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na davet' iddiasına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten cevap

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle; İnsanların ölümden kaçmak için büyük bir göç dalgası halinde Gazze’nin içinde hareket etmesi orada büyük bir yoksulluk içinde yaşadıklarını gösteriyor. İnsanların cesetlerine bile ulaşılamıyor. İnsanlık tarihinin en soykırımcı hükümeti olarak Netanyahu hükümeti yargılanmalıdır.

İsrail bu çağrıların hiçbirine uymuyor. Fransa, Almanya, İngiltere bu çağrıyı yaparken çağrılara olumlu karşılık vermeyen daha çok insan öldürme şeklinde karşılık veren İsrail’e yaptırım ne olacaktır.

Ne zaman bir ateşkes iradesi uluslararası toplumda yükseliyor o sırada bir suikast gerçekleştiriyor İsrail.

Haniye’nin şehit edilmesi barış çağrılarının iyice yukarı çıktığı Haniye’nin barış konularında yüksek sesle seslendiği bir dönemde oldu.

TÜRKİYE'NİN UAD'A BAŞVURUSU

Uluslararası Adalet Divanı’na Türkiye açılmış davaya taraf oldu. Bunun daha büyük bir katılımla gerçekleşmesini arzu ediyoruz.

14 AĞUSTOS ÇAĞRISI

14 Ağustos günü AK Parti’mizin 23. Kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşmaya davet ediyoruz.

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Hem Türkiye’nin en büyük partisi olarak yoluna devam etmektedir. Dünya siyasetinde bir marka haline gelmiştir. Dönüşümler, demokratik devrimler Cumhuriyetimizin demokrasi ile taçlanması, devlet hayatına, millet odaklı siyasetin hakim olması, sivil siyasetin üstünlüğünün korunması, Türkiye’nin Türkiye yüzyılı hedefleri çerçevesinde daha ileriye yürümesi için büyük bir mücadelenin adıdır.

Bundan sonra Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu mücadele Türkiye’yi geleceğe taşıma iradesi yoluna devam edecektir.

Türkiye’nin bütün illerinde milletvekillerimiz illerde yapılacak kutlamalara katıalcak. İllerde vatandaşlarımızı kutlamalara katılamaya bekliyoruz.

Önümüzdeki dönemde gençlerle ilgili pek çok faaliyetimiz olacak. Yeni Anayasa çalışmaları bağlamında bugünkü alınan kararlar çerçevesinde Kurultaylar düzenleyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yaz için vatandaşlarla buluşma açısından teşkilatlara tam bir seferberlik talimatı vermiştir.

SORU-CEVAP

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Erdoğan'ın CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşmek için aracı gönderdiği iddia edildi. Kılıçdaroğlu iddiayı yalanlamadı. Böyle bir görüşme planlandı mı?

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Kılıçdaroğlu’na gönderilmiş böyle bir mesaj yoktur. Bu bilgi doğru değildir. Bu doğru bir beyan değildir. Bu mesele doğru değildir. Bu bilgi doğru değildir.