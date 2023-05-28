Erdoğan'a tebrik mesajları yağıyor: Türkiye Yüzyılı başlamıştır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin kararı nettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle yeniden büyük Türkiye yürüyüşü kesintisiz devam edecektir. Neticenin milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik ettim. Milletimiz için hayırlı ve mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

Cumhurbaşkanlığı Sözücüsü İbrahim Kalın: Hayırlı olsun.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay paylaşımında, "Aziz milletimiz, “Söz de, Karar da, Gelecek de milletindir” diyerek bir kez daha “Doğru Adam”da karar kılmış; Cumhurbaşkanımız RECEP TAYYİP ERDOĞAN ile “Durmak Yok, Yola Devam” demiştir. Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Kazanan milletimiz, Kazanan devletimiz, Kazanan Güçlü Türkiye olmuştur. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Elhamdülillah, bugün sandıklardan “Durmak yok, yola devam” sesi yükselmiş, feraset sahibi milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’na olan inancını bir kez daha mühürlemiştir. 28 Mayıs Demokrasi Zaferi milletimizin her bir ferdine ve ülkemize hayırlı olsun!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ELHAMDÜLİLLAH

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Milli irade sandığa yansıdı. Aziz Türk milleti tercihini yaptı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Türkiye yüzyılının ilk Başkanı seçti.Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiyi gönülden tebrik ediyorum. Rabbim,Başkanımız Erdoğan Beyefendinin muhafızı,yar ve yardımcısı olsun. Bu hayırlı sonucu nasip eden Rabbime,sonsuz hamd ve şükrediyorum. Cumhurbaşkanımıza dua ve desteğini eksik etmeyen aziz milletimizin herbir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Türkiye yüzyılı başlıyor. Haydi Bismillah!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Elhamdülillah

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Başlasın Türkiye Yüzyılı, yarın değil hemen şimdi”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 85 milyon kazandı, Türkiye Yüzyılı başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: HAMDOLSUN TÜRKİYE kazandı…

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Cumhurbaşkanımız kazandı. Türkiye kazandı. Teşekkürler aziz milletimize. Hayırlı olsun ülkemize.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu bir demokrasi şölenidir. Kazanan tüm Türkiye olacaktır. Hiçbir vatandaşımız incinmesin ve üzülmesin. Kaybeden hiçbir vatandaşımız olmayacak. Seçim sonuçlarını olgunlukla ve demokrasimize güç verdiğimiz için birbirimizi tebrik ederek karşılayalım...