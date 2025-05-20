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Erdoğan, TDT zirvesi için yarın Macaristan'a gidecek

20.05.2025 - 15:23Güncellenme Tarihi:
Erdoğan, TDT zirvesi için yarın Macaristan'a gidecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Budapeşte'de düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Macaristan'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte’de düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi’ne katılmak üzere yarın (21 Mayıs Çarşamba) Macaristan’ı ziyaret edeceklerdir. 'Doğunun ve Batının Buluşma Noktası' temasıyla düzenlenecek Budapeşte Zirvesi kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal yapısının güçlendirilmesine yönelik yürütülmekte olan çalışmalar gözden geçirilecek olup, Budapeşte Bildirisi dahil muhtelif belge ve kararların kabulü öngörülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, zirve marjında TDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na iştirakleri ve katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili temaslarda bulunmaları planlanmaktadır" dedi.

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