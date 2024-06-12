Erdoğan-Özel zirvesinden öne çıkanlar: Ne hediye ettikleri ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Mayıs’ta AK Parti Genel Merkezi’nde kendisini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e dün iade-i ziyarette bulundu. Erdoğan daha önce Deniz Baykal’ın Genel Başkanlığı döneminde açılışında ziyaret ettiği CHP Genel Merkezi’ne 18 yıl sonra ikinci kez gelişinde, Cumhurbaşkanlığı protokolüne uygun olarak karşılanıp, ağırlandı. Kritik buluşma için yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Genel Merkez ve çevresinde adeta kuş uçurtulmazken, iki liderin karşılama sırasındaki rahat ve samimi tavırları dikkati çekti. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından Özel, gelişinde olduğu gibi Erdoğan’a makam aracına kadar eşlik ederek uğurladı. Erdoğan, Özel ile tokalaşması sonrası basın mensuplarına el sallayarak makam aracına bindi. Özel, Erdoğan’ın aracı hareket ederken, konuğunun arkasından el salladı.

AYAK ÜSTÜ SOHBET

Özel, saat 16.00 olarak belirlenen randevu saatinden 3 dakika önce görüşmede kendisine eşlik edecek emekli büyükelçi ve İstanbul Milletvekili Namık Tan ile birlikte Genel Merkez’in lobi katına indi. Ardından bina önündeki merdivenlerde konuğunu beklemeye başladı. Erdoğan tam vaktinde genel merkez yerleşkesine giriş yaptı. Özel, Erdoğan’ı makam aracının önünde karşıladı. İki lider tokalaştı ayak üstü kısa süre sohbet etti. Bu sırada Erdoğan’a eşlik eden AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile Tan da tokalaşarak selamlaştı.

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Erdoğan ve Özel daha sonra Genel Merkez’in giriş kapısındaki CHP’nin 100. kuruluş yıldönümü nedeniyle hazırlanan arka fonda Ulu Önder Mustafa Kemal’in gözleri, üstünde 100 sayısı ve altı ok yeralan logonun önünde durarak basına poz verdi. Erdoğan ve Özel daha sonra basın mensuplarına birlikte el sallayarak, binaya girdi ve asansörle görüşmenin yapılacağı 12. kata çıktı. Özel, Cumhurbaşkanını bu kattaki makam odasında ağırladı.

TEKLİ KOLTUKTA OTURDULAR

İki lider aralarında bir sehpa bulunan ikiz tekli koltuklarda oturdu. Özel’in arkasında CHP, Erdoğan’ın arkasında ise Türk Bayrağı yer aldı.

ERDOĞAN KAHVE İÇTİ

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CHP, ziyaret öncesi ikramlara ilişkin bir listeyi Cumhurbaşkanlığına iletti. Menüde çay, kahve, mor reyhan çayı, mesir ve keçiboynuzu çayı yer aldı. İkram konusunda Cumhurbaşkanlığı’ndan özel herhangi bir istek ve talep olmadığı öğrenilirken, ziyaret sırasında Erdoğan’ın Türk kahvesi içmeyi tercih ettiği belirtildi.

ERDOĞAN’A ÖZEL ODA TAHSİS EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iade-i ziyaret için CHP ve Cumhurbaşkanlığı ekipleri hiçbir detayı atlamaksızın özenli ve yoğun bir çalışma yürüttü. Edinilen bilgiye göre bu çerçevede kritik buluşmanın gerçekleşeceği 12. kattaki Özel’in makam odasının bitişiğinde, korumaları, doktoru ve diyetisyeni dahil kalabalık bir heyetle gelecek Erdoğan için, “olağanüstü bir durum, uluslararası bir acil iletişim ya da görüşme ihtiyacı doğması” gibi durumlarda Cumhurbaşkanı’nın bu görüşmeyi yapabileceği ya da ekibini toplayacağı özel bir oda tahisis edildi.

ÖZEL MYK’YI TOPLADI

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre; CHP lideri Özel, iade-i ziyaretin ardından MYK’yı topladı.

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ERDOĞAN VE ÖZEL NE KONUŞTU?

Erdoğan ve Özel görüşmesinin gündemine ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve CHP Sözcüsü Deniz Yücel açıklama yaptı. Çelik, Erdoğan ve Özel’in üçüncü bir görüşme yapıp yapmayacağına ilişkin soruya “Bundan sonra ihtiyaç olursa bu kapı açıktır” yanıtını verdi.

SİYASETTE DİYALOG

Erdoğan, siyasette kutuplaşma yerine diyalog zemininin güçlendirilmesi gerektiğini, karşılıklı ziyaretlerle ortaya çıkan bu tabloyu memnuniyet verici bulduğunu söyledi. Özel, ülkenin sorunlarının çözülmesine yönelik her konuda katkı koymaya hazır olduklarını; sokak hayvanları, kadın hakları ve cinayetleri gibi konularda birlikte çalışılabileceğini söyledi.

YENİ ANAYASA

Erdoğan, Türkiye’nin darbe anayasasından kurtulması gerektiğini ve bunun Türkiye’nin tamamını kapsayan en geniş uzlaşmayla ortaya çıkması gerektiğini ifade etti. Özel, anayasa değişikliğinden çok vatandaşın ne konuştuğunu önemsediklerini, asgari ücret, emekli maaşı, atanmayan öğretmenler, staj mağdurları gibi sorunların çözümü için adım atılması gerektiğini söyledi. Özel, “Bize 17,5 milyon kişi oy verdi. Onların masaya oturması anayasaya uyulmasından ve AYM kararlarını tanınmasından geçiyor” mesajı verdi.

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EKONOMİ

Erdoğan, Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı’yla elde edilen kazanımların, popülizme tevessül edilmeyerek programa bağlılığın korunacağını vurguladı. Özel, temmuzda asgari ücrete mutlaka ara zam yapılması, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiğini söyledi.

KAYYUM UYGULAMASI

Erdoğan, hangi partiden olursa olsun millete hizmet eden her belediye başkanına destek verdiklerini ancak milletten aldığı yetkiyi terör örgütüne destek vermek şeklinde kullananlara müsaade edilmeyeceğini söyledi. Özel, kayyum meselesinin anayasaya ve demokrasiye aykırı olduğunu ifade etti.

SİNAN ATEŞ DAVASI

Erdoğan, hukuki süreçlerle ilgili mahkemelere karışılmaması gerektiği konusundaki tutumunu ifade etti. Özel, Ayşe Ateş’e randevu verilmesini olumlu ve doğru bulduğunu söyledi. Özel ayrıca hükümlü generaller meselesinin çözülmesi konusunda Erdoğan’a teşekkür etti, Gezi davasında kanun yararına bozma talebinin Adalet Bakanlığı’na iletilmesini önemsediklerini vurguladı.

DIŞ POLİTİKA

Aşırı sağ ve radikal partilerin gücünü arttırdığı Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri de gündemdeydi. Erdoğan, Türkiye’deki partilerin ortaya çıkan faşist dalgaya karşı ortak hareket etmelerinin önemini vurguladı. Özel’in Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığının nefret suçları ve ırkçı akımlara karşı Türkiye’nin tezlerini dile getirmek bakımından önemli bir zemin olduğunu belirtti.

‘PAYİDAR GONDOL’ HEDİYE ETTİ

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Paşabahçe’nin “Gururla” koleksiyonundan “Payidar Gondol” isimli parçayı hediye etti. Payidar Gondol, II. Meclis salonunun balkonundaki defne ve meşe dallarıyla süslü, ay yıldızlı görselden esinlenerek tasarlandı. Genelde zaferin ve barışın simgesi olarak kullanılan defne; kahramanlık, bilgelik, güzellik ve ölümsüzlüğü de sembolize ediyor. Payidar Gondol, TBMM’nin gücünü, Atatürk’ün liderliğindeki bağımsızlık savaşının önemini, barışın değerini ve Cumhuriyetin sürekliliğini simgeliyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de “Biz Türkiye’nin çeşitli bölgelerini temsil eden zeytinyağları ve çifte kavrulmuş lokum götürdük” dedi.

FORSLU BAYRAK ÇEKİLDİ

Genel Merkez’de ziyaretten 20 dakika önce bayrak direklerinden birinden CHP bayrağı indirilerek yerine Cumhurbaşkanlığı forslu Türk bayrağı çekildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü, TEM, Cumhurbaşkanlığı korumaları güvenliği sağladı. Ziyaret sırasında asansör ve katlara çıkan merdiven kapıları kitlendi. Bina yakınında bulunan sokaklardaki sivil araçlar kaldırıldı. Sokak ise araç trafiğine kapatıldı.