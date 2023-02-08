GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Enkazdan 61 saat sonra sağ çıkarılan 8 yaşındaki Zübeyde: Kardeşim minik, ölebilir
ABONE OL

Enkazdan 61 saat sonra sağ çıkarılan 8 yaşındaki Zübeyde: Kardeşim minik, ölebilir

Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelenler depremlerle sarsıldı. Afet bölgelerinden yeni mucizeler gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta yıkılan Telbişoğlu Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan Zübeyde (8), 61 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

08.02.2023 - 22:55 |
Enkazdan 61 saat sonra sağ çıkarılan 8 yaşındaki Zübeyde: Kardeşim minik, ölebilir

Kahramankazan Belediyesi arama- kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta 8 katlı Telbişoğlu Apartmanı'nın enkazında arama- kurtarma çalışması yürüttü. Arama kurtarma ekipleri, enkazdan gelen ses sonrası, 8 yaşındaki Zübeyde'ye ulaştı. Titizlikle yürütülen kurtarma çalışmasında Zübeyde'nin ekiplere, "Siz eve nasıl girdiniz" sorusuna ekiptekilerin "Camdan girdik" diyerek cevap vermesi çevredekileri gülümsetti.

Deprem felaketinde 3. gün! Son durum açıklandı
İlgili Haber
Deprem felaketinde 3. gün! Son durum açıklandı

'KARDEŞİM MİNİK, ÖLEBİLİR'

8 yaşındaki Zübeyde, kendisini kurtarmaya çalışan ekip üyelerinin nasılsın sorusuna, "Kardeşim minik, ölebilir. Şurada benim yanımda yatıyor. Onun adı Mehmet Taha, benim adım Zübeyde" diyerek karşılık verdi.

Ekiplerce kurtarılan ve sağlık personelince ilk müdahalesi enkaz başında yapılan küçük Zübeyde, sedye ile ambulansa taşınıp, hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin enkazdaki çalışmaları devam ediyor.

AFAD deprem bölgelerinden yapılacak tahliye noktalarını duyurdu
İlgili Haber
AFAD deprem bölgelerinden yapılacak tahliye noktalarını duyurdu
Maraş depremi İstanbul'da olsaydı tablo nasıl olurdu? İstanbul'da hangi ilçeler deprem için uyarıldı?
İlgili Haber
Maraş depremi İstanbul'da olsaydı tablo nasıl olurdu? İstanbul'da hangi ilçeler deprem için uyarıldı?

GÜNCEL HABERLER

ABD Donanması'na bağlı USS George HW Bush uçak gemisi Türkiye’ye doğru yola çıktı

ABD Donanması'na bağlı USS George HW Bush uçak gemisi Türkiye’ye doğru yola çıktı

Binance 100 dolar bağışı nasıl alınır? Binance 100 dolarlık BNB deprem bağışı nedir?

Binance 100 dolar bağışı nasıl alınır? Binance 100 dolarlık BNB deprem bağışı nedir?

Bakan Yardımcısı Sayan, Twitter yöneticileriyle görüştü

Bakan Yardımcısı Sayan, Twitter yöneticileriyle görüştü