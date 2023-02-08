Enkazdan 61 saat sonra sağ çıkarılan 8 yaşındaki Zübeyde: Kardeşim minik, ölebilir

Kahramankazan Belediyesi arama- kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta 8 katlı Telbişoğlu Apartmanı'nın enkazında arama- kurtarma çalışması yürüttü. Arama kurtarma ekipleri, enkazdan gelen ses sonrası, 8 yaşındaki Zübeyde'ye ulaştı. Titizlikle yürütülen kurtarma çalışmasında Zübeyde'nin ekiplere, "Siz eve nasıl girdiniz" sorusuna ekiptekilerin "Camdan girdik" diyerek cevap vermesi çevredekileri gülümsetti.

'KARDEŞİM MİNİK, ÖLEBİLİR'

8 yaşındaki Zübeyde, kendisini kurtarmaya çalışan ekip üyelerinin nasılsın sorusuna, "Kardeşim minik, ölebilir. Şurada benim yanımda yatıyor. Onun adı Mehmet Taha, benim adım Zübeyde" diyerek karşılık verdi.

Ekiplerce kurtarılan ve sağlık personelince ilk müdahalesi enkaz başında yapılan küçük Zübeyde, sedye ile ambulansa taşınıp, hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin enkazdaki çalışmaları devam ediyor.