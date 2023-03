Enkazda anı, mezarlıkta akraba arıyorlar! 'Bir fotoğraf bulsam yeter'

Türkiye, Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremin vurduğu Adıyaman, Kahramanmaraş, Pazarcık, Gölbaşı, Nurdağı, İslahiye gibi kentler ayağa kalkmanın hayata tutunmanın yollarını arıyor. Nereye gitseniz acı ve gözyaşı var. Artçı depremler nedeniyle evlerine girmek istemeyenler çadırlarda yaşıyor. En önemli ihtiyaç ise yine konteyner.

Depremlerde can kaybı 47 bin 975’e yükseldi. Bunun sebebi ise köylere defnedilen cenazeler. Yakınları tarafından kayıt yapılmadan köylere götürülerek defnedilenler nüfus kütüklerinden tek tek düşerken acı katlanıyor. Yakınlarının mezarını ziyaret edip dua okumak isteyenler kaybettiklerinin mezarlarını isimle değil numara ile bulabiliyorlar.

Milliyet'ten Ercan Sarıkaya ve Ercan Arslan'ın haberine göre; her kentte bir enkaz dağı oluşmuş durumda. Bu enkaz alanlarından bazıları tarım arazilerine ve evlerine yakın olmaları nedeniyle tartışılıyor. Yetkililer ise enkazlarda ayrıştırma yapılacağını söylüyor. Adıyaman’ın ana caddelerindeki enkazlar kısmen kaldırılmış ama arka sokaklarda dokunulmayanlar var. Enkaz kaldırmanın yavaş ilerlediğinden şikâyet ediyor vatandaşlar. Bir taraftan da ağır hasarlı ve yıkılması gereken binalar tespit ediliyor. Ekipler sahibini bulamadıkları binalara yıkım kararlarını asıyor. Bazı iş yerleri açılmış ama onlar da sadece kötü psikolojiden çıkmak için.

ÇADIR KENTİ OLMAYAN İLÇE

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, “1252 bina yıkıldı, 500’e yakın acil yıkılması gereken, 5 bin civarında ağır hasarlı, 10 bin civarında orta hasarlı bina var. Bir gün önce resmi can kaybı 6700’dü bir gün sonra 7800’e çıktı. Bunun sebebi ise yakınları tarafından kayıt yapılmadan köylere götürülerek defnedilenler. Nüfus kütüklerinden düştüğü zaman net rakamlar ortaya çıkıyor. Kentte şimdilik 30 bine yakın konut yapılacak. Ama kentin merkezi taşınmayacak” diye konuştu.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi yıkılan binası çok olmasına rağmen can kaybı sayısı diğerlerine göre düşük olan ilçelerden. Ama ilçede kimse çadır kentte kalmak istemiyor. Evlerinin yakınına çadır kurup normale dönmeye çalışıyorlar. İlçenin Belediye Başkanı İskender Yıldırım, “İlk dört gün internet yoktu derdimizi anlatamadık, yardımların devam etmesi gerekiyor” dedi. Yüzde 70’nin yıkılıp yeniden yapılması gereken ilçede Esenler Belediyesi tarafından kurulan sosyal marketten herkes isteği ürünü alıp çadırlarına götürebiliyor.

‘YAŞAYAN ÖLÜ GİBİYİZ’

Yıkımın ve can kaybının en çok olduğu ilçelerden Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde her evde bir acı var. Kezban Atmaca ve Süleyman Atmaca yıkılan evlerinde özel eşyalarını arıyorlar. Üç ay önce oğluna düğün yaptıklarını söyleyen Kezban Atmaca bulduğu fotoğraf albümüne bakarak ağladı. Öğretmen emeklisi olan Süleyman Atmaca da, “60 yıllık bütün birikimimiz bir gecede yok oldu sadece canımız kaldı” dedi. Yıkılan binasının yanında bekleyen Aziz Özkazanç ise, “Ölmedik ama yaşayan ölü gibi dolaşıyoruz. Her evde bir acı var” şeklinde konuştu.

KOMŞULARA GÖZÜ YAŞLI VEDA

Nurdağı’nda yıkılan apartmanın enkazında anılarını, özel eşyalarını arayan öğretmenler, aynı binadan sağ çıkan komşuları ile gözyaşlarıyla vedalaştı. 17 kişinin yaşamını yitirdiği binanın üçüncü katından sağ çıkmayı başaran öğretmenler Tunahan ve Tansu Aslan, “Bir anda kendimizi bir kat aşağıda bulduk. Cüzdanlarımızı belki buluruz diye enkaza bakıyoruz” diyor. Öğretmen Simge Üşümez de, “Okullar yakında açılacak. Öğrencilerimizle birlikte hayata tutunacağız” dedi.