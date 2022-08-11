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Emniyetten dar alan uygulaması: 1705 kişi sorgulandı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuştepe mevkiinde genel emniyet ve asayiş uygulaması yapıldı. Dar alan uygulamasında 1705 kişi sorgulanırken, 584 otomobil ve 295 motosiklet de kontrol edildi.

11.08.2022 - 01:32 | | İHA
Emniyetten dar alan uygulaması: 1705 kişi sorgulandı

Şişli'de İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından Kuştepe mevkiinde 5 sabit nokta ve caddelerde narkotik, silahlı olaylar, şüpheli şahıs ve araçlara yönelik huzur ve güvenliği sağlamak için uygulama yapıldı.

Denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Taramaları (GBT) yapıldı. Cadde ve sokaklarda şüpheli görülen kişilerin de kontrolleri sağlandı.

Yapılan denetimlerde, 1705 kişi, 584 araç, 295 motosiklet denetlendi.
Denetemler sonucu, 1 kişiye "dur" ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmekten 855 Türk Lirası cezai işlem yapılırken 1 yoklama kaçağı, 3 şahısa ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan işlem yapıldı. Denetimler sırasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
12.00’de başlayan uygulama 23.00’te sona erdi.

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Emniyetten dar alan uygulaması: 1705 kişi sorgulandı

Emniyetten dar alan uygulaması: 1705 kişi sorgulandı