Emniyet Santa Maria Kilisesi saldırganlarının fotoğraflarını paylaştı! Operasyondan yeni detaylar ortaya çıktı

İstanbul Sarıyer'de Pazar günü sabah ayini sırasında Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti. Kilise saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 saldırganın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çekilen fotoğrafları paylaşıldı.

YAKALANMAMAK İÇİN SAKALLARINI KESMİŞ

Saldırganların olayda kullandığı silahlar, Kemerburgaz kent ormanında bulunurken kullandıkları Polonya plakalı araç ise Beylikdüzü'nde plakaları sökülerek terk edilmiş halde bulundu. Olaydan sonra silahlarını Kemerburgaz'da atan saldırganların, araçla Beylikdüzü'ne kaçtıkları, aracın plakasını söküp bir sokakta bıraktıkları öğrenildi. Daha sonra Güvercintepe'de saklandıkları adrese minibüsle giden 2 saldırgandan Rus uyruklu D.T.'nin tanınmamak için yanında taşıdığı tıraş makinesiyle sakalını kestiği fakat bu sakalları çöpe atamadan polis ekiplerince yakalandığı ortaya çıktı.

BAHÇELİEVLER'DE ÇİN RESTORANINDA ÇALIŞMIŞLAR

Öte yandan şüphelilerin saldırıdan önceki dönemleriyle ilgili yapılan araştırmalarda ise şüphelilerin Bahçelievler'de bir Çin restoranında suşi ustası olarak çalıştıkları öğrenildi.

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SALDIRI SIRASINDA GİYDİKLERİ KAMUFLAJ KIYAFETLERİ ÇÖP KONTEYNERİNDE BULUNDU

Saldırının ardından kaçan iki saldırgan ve onlara yardım ettiği tespit edilen toplam 51 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Saldırganların yakalanmasının ardından yapılan çalışmalarda, saldırıda kullanılan silahlara ait parçalar Belgrad Ormanı'nda bulunmuştu.

Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganların saldırı sırasında giydiği kıyafetlerini Canfes Sokak'ta bulunan bir çöp konteynerine atarak kaçtıkları tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri söz konusu sokakta yaptıkları araştırmada, çöp konteynerine atılmış kıyafetleri buldu. Bulunan kıyafetler incelenmek üzere muhafaza altına alındı.