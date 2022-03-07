Emine Şenlikoğlu kimdir, hangi kitapları yazdı? İşte Emine Şenlikoğlu’nun hayatı…

Emine Şenlikoğlu’nun yerel Edessa TV’de geçen aralık ayında yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu. Şenlikoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk ve ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün, milli eğitimi 100 yıllık anlaşmayla ABD'ye verdiğini, anlaşmanın 2023'te biteceğini ileri sürdü. Şenlikoğlu, "Milli Eğitim'de Amerika'nın pençeleri var. İstenilen dersler istenildiği gibi verilemiyor. 2023'te tamamlanıyor Atatürk'le İnönü'nün milli eğitimimizi Amerika'ya teslim ettiği anlaşma. 2023'te iktidara deist, ateist diye yoğun bir çalışma var. Bazıları uykuda, ama fırtına gibiler de var" diye konuştu. İşte Emine Şenlikoğlu’nun hayatı…

EMİNE ŞENLİKOĞLU KİMDİR?

Emine Şenlikoğlu, 1953 yılında doğduğu Giresun-Dereli-Anbaralan köyünden çok küçük yaşta iken Adapazarı'na, oradan da ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti ve gençlik yıllarında araştırmacılığa başladı. Öncelikle Hristiyanlık dini ve İncil üzerine araştırmalarda bulundu. Sonraki yıllarda yoğunlukla İslam dini üzerine araştırmalar yapmaya başladı. İslamî temel ilimlerden olan fıkıh ve akait üzerine çalışmalar yaptı.

1984 yılında yazdığı ilk kitabından (Gençliğin İmanını Sorularla Çaldılar) dolayı yargılandı. 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İlâhiyatçı, gazeteci yazar Recep Özkan ile evli, iki çocuk annesidir. Emine Şenlikoğlu, ilkokul ve İmam-Hatip lisesi eğitimini dışarıdan tamamladı. Evliliği akabinde ilâhiyatçı olan eşi Recep Özkan ve diğer özel eğitimcilerden de dersler aldı.

EMİNE ŞENLİKOĞLU KİTAPLARI HANGİLERİ?

1. Seri, " Gençliğe Hatıramdır " rumuzludur.

Gençliğin İmanını Sorularla Çaldılar

Bize Nasıl Kıydınız

Mahkum Duygular

Burası Cezaevi

İslam'da Erkek Ne Olur

İhânet Etme

Ülkemi Arıyorum

Biz Bu Vatanın Nesi Oluyoruz

Ruhumun Penceresi

Kelepçeli Kalemimden

Ağlatan Yollar

İnsanlar da Kayar

Telefonla Röportaj

Önce Soru Sorarlar

İsimsiz Kitap

Vicdan Azabı

Maria

İdamlık Genç

2. Seri, " İnsanlığa çağrı " rumuzludur.

İnsanlığın belgeseli

Kıbrıs Sular içinde

Bir Yetim

Ben Kimin Kurbanıyım

Geri Tepen Kurşunlar

Radyo ve basın röportajları

Televizyon röportajları

Uzaktaki Çığlıklar

Geçmişin İzleri

Sabıkalı ve Dul Çingene

İmamın Manken Kızı

Son Pişmanlık Fayda Eder

Çin İşkencesi

Kadınları Kadınlar da Eziyor

3. Seri, " Nesillerin Öyküsü " rumuzludur. Bu serideki kitaplar birbirlerinin devamı niteliğindedir.

Şirin Köy

Küçük Kız

Küçük Kelebekler

Yılan Yavrusu

Kırmızı Elbiseli Kız

Satılık Çocuk

Topal Karınca

Küçük Kızın Umudu

Hayâl Çocuk

Konuşan Serçe

Kardeş Sevgisi

Depremin Ardından

Ağlayan Köpek

Ali'nin Dünyası

Anne Büyüklere Bir Şey söyle

Baba Sen de Bir Şeyler Söyle

4. Seri, " Sevginin Sesi " rumuzludur.

Hıristiyan Gülü

Harcandık

Çağrı

Bunalım

Esir Evliler

Sevgide Hiç Vefe Yok mu?

5. Seri, " Bilgi Serisi rumuzludur.

Kılavuz: İslâm'ı doğru anlamak (4 Cilt)

6. Seri " Civciv Ailesi rumuzlu "Beyaz Seri "

Civciv Ailesini Tanıyalım

Özür dileyen Civciv

Karşılık Beklemeyen Civciv

Soru soran Civciv

Hastalanan Civciv Çimiçimi

Civcivin Rüyası

Civciv Ailesi Kır Gezisinde

Suya Dalan Civciv

Civciv Ailesi Yardım Ediyor

Eşyasını Kaybeden Civciv

Civciv Ailesi Dağılıyor