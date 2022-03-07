Emine Şenlikoğlu kimdir, hangi kitapları yazdı? İşte Emine Şenlikoğlu’nun hayatı…
İlahiyatçı yazar Emine Şenlikoğlu, "Atatürk ve İnönü’nün milli eğitimimizi ABD’ye teslim ettiği anlaşma 2023’te doluyor" düşüncesini savundu. Söz konusu gelişmenin ardından Emine Şenlikoğlu kimdir, hangi kitapları yazdı? İşte Emine Şenlikoğlu’nun hayatı…
Emine Şenlikoğlu’nun yerel Edessa TV’de geçen aralık ayında yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu. Şenlikoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk ve ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün, milli eğitimi 100 yıllık anlaşmayla ABD'ye verdiğini, anlaşmanın 2023'te biteceğini ileri sürdü. Şenlikoğlu, "Milli Eğitim'de Amerika'nın pençeleri var. İstenilen dersler istenildiği gibi verilemiyor. 2023'te tamamlanıyor Atatürk'le İnönü'nün milli eğitimimizi Amerika'ya teslim ettiği anlaşma. 2023'te iktidara deist, ateist diye yoğun bir çalışma var. Bazıları uykuda, ama fırtına gibiler de var" diye konuştu. İşte Emine Şenlikoğlu’nun hayatı…
EMİNE ŞENLİKOĞLU KİMDİR?
Emine Şenlikoğlu, 1953 yılında doğduğu Giresun-Dereli-Anbaralan köyünden çok küçük yaşta iken Adapazarı'na, oradan da ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti ve gençlik yıllarında araştırmacılığa başladı. Öncelikle Hristiyanlık dini ve İncil üzerine araştırmalarda bulundu. Sonraki yıllarda yoğunlukla İslam dini üzerine araştırmalar yapmaya başladı. İslamî temel ilimlerden olan fıkıh ve akait üzerine çalışmalar yaptı.
1984 yılında yazdığı ilk kitabından (Gençliğin İmanını Sorularla Çaldılar) dolayı yargılandı. 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İlâhiyatçı, gazeteci yazar Recep Özkan ile evli, iki çocuk annesidir. Emine Şenlikoğlu, ilkokul ve İmam-Hatip lisesi eğitimini dışarıdan tamamladı. Evliliği akabinde ilâhiyatçı olan eşi Recep Özkan ve diğer özel eğitimcilerden de dersler aldı.
EMİNE ŞENLİKOĞLU KİTAPLARI HANGİLERİ?
1. Seri, " Gençliğe Hatıramdır " rumuzludur.
Gençliğin İmanını Sorularla Çaldılar
Bize Nasıl Kıydınız
Mahkum Duygular
Burası Cezaevi
İslam'da Erkek Ne Olur
İhânet Etme
Ülkemi Arıyorum
Biz Bu Vatanın Nesi Oluyoruz
Ruhumun Penceresi
Kelepçeli Kalemimden
Ağlatan Yollar
İnsanlar da Kayar
Telefonla Röportaj
Önce Soru Sorarlar
İsimsiz Kitap
Vicdan Azabı
Maria
İdamlık Genç
2. Seri, " İnsanlığa çağrı " rumuzludur.
İnsanlığın belgeseli
Kıbrıs Sular içinde
Bir Yetim
Ben Kimin Kurbanıyım
Geri Tepen Kurşunlar
Radyo ve basın röportajları
Televizyon röportajları
Uzaktaki Çığlıklar
Geçmişin İzleri
Sabıkalı ve Dul Çingene
İmamın Manken Kızı
Son Pişmanlık Fayda Eder
Çin İşkencesi
Kadınları Kadınlar da Eziyor
3. Seri, " Nesillerin Öyküsü " rumuzludur. Bu serideki kitaplar birbirlerinin devamı niteliğindedir.
Şirin Köy
Küçük Kız
Küçük Kelebekler
Yılan Yavrusu
Kırmızı Elbiseli Kız
Satılık Çocuk
Topal Karınca
Küçük Kızın Umudu
Hayâl Çocuk
Konuşan Serçe
Kardeş Sevgisi
Depremin Ardından
Ağlayan Köpek
Ali'nin Dünyası
Anne Büyüklere Bir Şey söyle
Baba Sen de Bir Şeyler Söyle
4. Seri, " Sevginin Sesi " rumuzludur.
Hıristiyan Gülü
Harcandık
Çağrı
Bunalım
Esir Evliler
Sevgide Hiç Vefe Yok mu?
5. Seri, " Bilgi Serisi rumuzludur.
Kılavuz: İslâm'ı doğru anlamak (4 Cilt)
6. Seri " Civciv Ailesi rumuzlu "Beyaz Seri "
Civciv Ailesini Tanıyalım
Özür dileyen Civciv
Karşılık Beklemeyen Civciv
Soru soran Civciv
Hastalanan Civciv Çimiçimi
Civcivin Rüyası
Civciv Ailesi Kır Gezisinde
Suya Dalan Civciv
Civciv Ailesi Yardım Ediyor
Eşyasını Kaybeden Civciv
Civciv Ailesi Dağılıyor