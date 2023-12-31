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Emine Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

31.12.2023 - 14:35 |

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Emine Erdoğan şu ifadeleri kullandı; Milletçe asrın felaketiyle sınandığımız ancak ülkemiz için çok önemli gelişmeleri tecrübe ettiğimiz bir yılı geride bırakıyor, yeni ümitler eşliğinde 2024 yılına merhaba diyoruz. Herkes için adil bir dünya temennisiyle, barışın ve adaletin galip geldiği, Filistinli kardeşlerimizin huzura ve refaha eriştiği bir yıl diliyorum.

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