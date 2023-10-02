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Emine Erdoğan'dan su seferberliği mesajı: Geleceğimize sahip çıkalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Su Verimliliği Seferberliği ile ilgili, "İklim krizine karşı “Suda Sıfır Kayıp” ilkesiyle suyumuza yani geleceğimize sahip çıkalım." çağrısında bulundu.

02.10.2023 - 12:01 |
Emine Erdoğan'dan su seferberliği mesajı: Geleceğimize sahip çıkalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Su Verimliliği Seferberliği ile ilgili, "İklim krizine karşı “Suda Sıfır Kayıp” ilkesiyle suyumuza yani geleceğimize sahip çıkalım." çağrısında bulundu.

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Emine Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Doğal kaynaklarımızı korumak için başlatılan Su Verimliliği Seferberliği’nde başarıya, kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın iş birliği ile ulaşacağız.

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Doğanın bereketi Su, verimliliğin de kaynağı. Bu farkındalığa sahip tüm kurum ve kuruluşlarımızda su kaybını önleyecek uygulamaların hayata geçeceğine yürekten inanıyorum.

İklim krizine karşı “Suda Sıfır Kayıp” ilkesiyle suyumuza yani geleceğimize sahip çıkalım.

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Emine Erdoğan'dan su seferberliği mesajı: Geleceğimize sahip çıkalım

Emine Erdoğan'dan su seferberliği mesajı: Geleceğimize sahip çıkalım