Emine Erdoğan'dan koruyucu aileliliğin önemine vurgu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, koruyucu aileliğin önemine vurgu yaparak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
08.07.2023 - 16:24 |
Emine Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı; Koruyucu Aileliğin, ruhlara şifa olacağına, ektiğimiz gönüllülük tohumlarının dalga dalga dünyaya yayılacağına yürekten inanıyor, tüm çocuklarımızın iyiliği yeryüzüne hâkim kılmak için çabalayan bireyler olmasını Rabbim’den diliyorum.
Koruyucu Aileliğin, ruhlara şifa olacağına, ektiğimiz gönüllülük tohumlarının dalga dalga dünyaya yayılacağına yürekten inanıyor, tüm çocuklarımızın iyiliği yeryüzüne hâkim kılmak için çabalayan bireyler olmasını Rabbim’den diliyorum. pic.twitter.com/KDJ85iO90n
Koruyucu Aileliğin, ruhlara şifa olacağına, ektiğimiz gönüllülük tohumlarının dalga dalga dünyaya yayılacağına yürekten inanıyor, tüm çocuklarımızın iyiliği yeryüzüne hâkim kılmak için çabalayan bireyler olmasını Rabbim’den diliyorum. pic.twitter.com/KDJ85iO90n—Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July8, 2023