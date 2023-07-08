Emine Erdoğan'dan koruyucu aileliliğin önemine vurgu

Emine Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı; Koruyucu Aileliğin, ruhlara şifa olacağına, ektiğimiz gönüllülük tohumlarının dalga dalga dünyaya yayılacağına yürekten inanıyor, tüm çocuklarımızın iyiliği yeryüzüne hâkim kılmak için çabalayan bireyler olmasını Rabbim’den diliyorum.

Koruyucu Aileliğin, ruhlara şifa olacağına, ektiğimiz gönüllülük tohumlarının dalga dalga dünyaya yayılacağına yürekten inanıyor, tüm çocuklarımızın iyiliği yeryüzüne hâkim kılmak için çabalayan bireyler olmasını Rabbim’den diliyorum. pic.twitter.com/KDJ85iO90n —Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July8, 2023