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Emine Erdoğan'dan koruyucu aileliliğin önemine vurgu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, koruyucu aileliğin önemine vurgu yaparak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

08.07.2023 - 16:24 |
Emine Erdoğan'dan koruyucu aileliliğin önemine vurgu

Emine Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı; Koruyucu Aileliğin, ruhlara şifa olacağına, ektiğimiz gönüllülük tohumlarının dalga dalga dünyaya yayılacağına yürekten inanıyor, tüm çocuklarımızın iyiliği yeryüzüne hâkim kılmak için çabalayan bireyler olmasını Rabbim’den diliyorum.

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