Emine Erdoğan'dan Hindistan mesajı: Samimi ev sahipliklerini unutmayacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hindistan'da gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi'yle ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, "Hindistan’ın değerlerini tanımak ve renkli geleneklerini tecrübe etmekten mutluluk duydum." dedi.
10.09.2023 - 11:14 |
Emine Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımındaki ifadeler şu şekilde oldu:
Zirveler vesilesiyle lider eşleri olarak deneyimlerimizi paylaşıyor, dostluklarımızı güçlendiriyoruz.
G20 Liderler Zirvesi’nde, kültürler beşiği Hindistan’ın değerlerini tanımak ve renkli geleneklerini tecrübe etmekten mutluluk duydum.
Samimi ev sahipliklerini unutmayacağız.