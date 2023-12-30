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Emine Erdoğan'dan 'Filistin için tek yürek' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından Filistin'de ateşkes için çağrıda bulunarak "Filistin için tek yürek" mesajını paylaştı.

30.12.2023 - 13:56 |
Emine Erdoğan'dan 'Filistin için tek yürek' paylaşımı

Emine Erdoğan paylaşımında "14 sene önce Filistinli çocuklar için dünyaya yaptığımız insan onuruna yakışır gelecek çağrısını 2023 yılında da sürdürüyor olmak büyük acı… Filistin topraklarında kalıcı ve sürdürülebilir bir barış inşa etmek için daha kaç neslin feda edilmesini bekleyeceğiz? Ateşkes şimdi, barış şimdi #FilistinİçinTekYürek" ifadelerini kullandı.

 

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