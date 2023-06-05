Emine Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü mesajı

Emine Erdoğan 5 Haziran Dünya Çevre Günü hakkında paylaşımda bulundu. Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda:

"Su, toprak, hava ve tüm canlıların insanlığa anlatmak istediği tek bir şey var: Doğayı tüketme, yok etme, yaşat! Her şeyden önce yaşamak için, yaşatmaya muhtacız. Şifa kaynağımız tabiatla dengeli, ölçülü ve ahenk içindeki bir ilişkiyi yeniden tesis etmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

SIFIR ATIK VURGUSU

Erdoğan, sıfıt atık vurgusu yaparak, "Durduğumuz noktada, Sıfır Atık ve Sıfır Atık Mavi hareketleriyle başlayan dönüşümü yaygınlaştırarak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma imkânına halen sahibiz.

Yeter ki, hiçbir ülkeyi, hiçbir insanı teğet geçmeyecek iklim değişikliğini tersine çevirebilecek son kuşak olmanın bilinciyle hareket edelim.

Yürekten inanıyorum ki, tabiat sevgisiyle değişen her yaşam, çözümün hayati bir parçası olacak. Bu vesileyle, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü ve bu sene ikincisini kutladığımız Çevre Haftası’nı tebrik ediyorum" şeklinde açıklama yaptı.