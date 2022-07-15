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Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Tarihe kazınan destan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

15.07.2022 - 12:23 |
Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Tarihe kazınan destan

Emine Erdoğan mesajında şunları söyledi; Kalkan diye yüreğini kuşanan milyonların yolu tankların önünde kesişti o gece. Yediden yetmişe, kadın, erkek her vatandaşımız tek yürek dirilişin sembolü oldu. Onların kararlılığı ve cesaretiyle yazıldı, tarihe kazınan 15 Temmuz destanı.

Hain darbe girişiminin yıl dönümünde, demokrasi şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Vatan uğruna verilen asil mücadeleyi asla unutmayacak, anısını daima yaşatacağız.

Emine Erdoğandan 15 Temmuz paylaşımı: Tarihe kazınan destan

Emine Erdoğandan 15 Temmuz paylaşımı: Tarihe kazınan destan

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