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GündemEmine Erdoğan: Katil İsrail, ateşkesi hiçe sayarak Filistin topraklarında masumları hedef almaya devam ediyor
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Emine Erdoğan: Katil İsrail, ateşkesi hiçe sayarak Filistin topraklarında masumları hedef almaya devam ediyor

19.03.2025 - 00:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Emine Erdoğan: Katil İsrail, ateşkesi hiçe sayarak Filistin topraklarında masumları hedef almaya devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, "Dünya, bir kez daha insanlık vicdanını sarsan bir trajediye tanıklık ediyor. Katil İsrail, ateşkesi hiçe sayarak Filistin topraklarında masumları hedef almaya devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya, bir kez daha insanlık vicdanını sarsan bir trajediye tanıklık ediyor. Katil İsrail, ateşkesi hiçe sayarak Filistin topraklarında masumları hedef almaya devam ediyor. Filistin halkı yıllardır işgale, zorbalığa ve adaletsizliğe direniyor. Ama onların çığlığı, menfaat hesapları içinde boğulan dünyada duymazdan geliniyor. Suçlular sadece suçu işleyenler değil, masum canların hayattan koparılmasına sessiz kalanlardır. Filistin, tüm insanlığın vicdan testidir. Zira bugün 'dur' demezsek, yarın adalet diye bir şey kalmayacak. Saldırılarda şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, geride kalanlara dayanma gücü diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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