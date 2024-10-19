Emine Erdoğan: Kadınların tüm alanlarda, kendi tabiatlarıyla var olmalarını sağlamak asıl amaç olmalıdır

Emine Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde: Bugün, MÜSİAD Kadın’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası Farkındalık Zirvesi’nde bir kez daha kadınların toplumsal dönüşümdeki kritik rolüne tanıklık ettik.

Kadının emeği, bilgi ve birikimi, sadece ekonomik büyümenin değil, sosyal kalkınmanın da en temel dinamiğidir.

Bu nedenle kadınların hayatın tüm alanlarında, kendi tabiatlarıyla var olmalarını sağlamak asıl amaç olmalıdır.

Ancak o zaman adalet ve denge ekseninde bir dünya oluşacaktır.

Bu değerli zirve vesilesiyle Farkındalık Ödülü’nün sahihi olan, toplumumuzun öncü kadınları; rahmetli Alev Alatlı’yı, Prof. Dr. Nurhan Atasoy’u, Ümit Meriç’i ve Canan Bayraktar’ı yürekten kutluyorum.

Onların izinden başarılarıyla fark yaratan nice kadının yetişmesini diliyor, zirvede emeği geçenlere teşekkür ediyorum.