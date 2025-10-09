Emine Erdoğan, Gazze'ye yardım etkinliğine katıldı

Haberin Devamı

'Rüzgar Gibi Özgür Filistin İçin Tek Yürek' yardım etkinliğine, Emine Erdoğan ve Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, İspanya'nın Muğla Fahri Konsolosu Federico Caruncho, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Sevilla Cristina Heeren Flamenko Sanatı Vakfı Başkanı Cristina Heeren, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören, bazı milletvekilleri, büyükelçiler ve bürokratlar, gazete ve televizyonların kültür sanat editörleri ve çok sayıda sanatsever katıldı. Emine Erdoğan ve beraberindekiler, gösteri öncesi fuaye alanında bulunan flamenko kıyafetleri sergisini gezdi. Serginin küratörü ve plastik sanatçısı Chema Rodriguez, kıyafetler hakkında Emine Erdoğan ve beraberindekilere bilgi verdi.

EMİNE ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho, programdaki konuşmasının başında, adil davalara olan bağlılığı, sosyal çalışmalardaki üstün gayreti ve toplumun en dezavantajlı, en kırılgan ve en çok acı çeken kesimlerinin yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik üstün çabalarından dolayı Emine Erdoğan'a teşekkür ve takdirlerini iletti. Sancho, 'Filistin İçin Flamenko Girişimi' adını verdikleri etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür ederek, "Kültür ve sanat, barbarlığa, ölüme, soykırıma ve yıkıma karşı insanlığın en asil cevabıdır. Hepinize bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için gönülden teşekkür ediyor, programımızı beğeneceğinizi ümit ediyorum. Dünyanın en harika ülkelerinden biri olan Türkiye'de, İspanya'nın Büyükelçisi olarak görev yapmak benim için bir onurdur" dedi.

FLAMENKO GÖSTERİSİ

Konuşmanın ardından Sevilla Cristina Heeren Flamenko Sanatı Vakfı'nın yönetiminde flamenko gösterisi yapıldı. Gösteride sahne alan 13 şarkıcı ve dansçı, Gazze'deki insanlık dramını sanatın evrensel diliyle izleyicilere aktardı. Emine Erdoğan, gösterinin ardından Sevilla Cristina Heeren Flamenko Sanatı Vakfı Başkanı Cristina Heeren'e ve dansçılara çiçek takdim etti. Program, aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Cristina Heeren etkinlik öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Filistin İçin Tek Yürek' girişimine ilişkin, "Bence harika bir fikir. Filistin konusu, hepimizi derinden yaralayan bir konu, büyük bir trajedi. Umuyorum bu trajedi bir an önce sona erer" dedi.

'GAZZE'NİN YARALI KALBİNE DOKUNDU'

Programın ardından sosyal medya paylaşımı yapan Emine Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Muğla İspanya Fahri Konsolosluğu ve Türk Kızılay iş birliğinde hayata geçirilen 'Rüzgar Gibi Özgür-Filistin İçin Tek Yürek' yardım etkinliğine katılmaktan memnuniyet duydum. Bu anlamlı etkinlikte, Filistinli kardeşlerimiz için buluştuk. Flamenkonun zarafeti ve duygusu, Gazze'nin yaralı kalbine dokundu. Filistin'de devam eden soykırıma karşı sanatın birleştirici gücüyle bir araya gelip insanlığın vicdanına seslendik. Ankara'nın ardından İstanbul'da da sahnelenecek etkinlikten elde edilen tüm gelir, Türk Kızılay aracılığıyla Filistin halkına ulaştırılacak. Bu örnek dayanışmanın, paylaşmanın ve merhametin çoğalmasına; karanlığın içinden doğacak yeni bir sabaha vesile olmasını diliyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Sevilla Cristina Heeren Flamenko Sanatı Vakfı'nı ve sanatçılarımızı yürekten kutluyorum."

Aynı etkinlik, bugün İstanbul AKM Tiyatro Salonu'nda da gerçekleştirilecek. İki kentteki etkinlikten elde edilecek bilet geliri, Gazze'deki trajediyi vurgulamak ve dayanışmayı güçlendirmek için Türk Kızılay aracılığıyla Gazze halkına bağışlanacak.